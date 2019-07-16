34 kişiyi taşıyan servis aracı böyle devrildi Göktürk-İstanbul Havalimanı istikameti Işıklar köyü mevkiinde 34 kişiyi taşıyan servis aracının devrildiği anlara ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Göktürk-İstanbul Havalimanı istikameti Işıklar köyü mevkiinde 34 kişiyi taşıyan servis aracının devrildiği anlara ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.



Kaza, geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde Göktürk-İstanbul Havalimanı istikameti Işıklar köyü mevkiinde meydana gelmişti. Müslüm Özpala yönetimindeki 34 LAV 516 plakalı servis aracı seyir halindeyken ön sağ tekerinin patlaması sonucu bariyerlere çarparak devrilmişti. Kazada servis aracında bulunan 34 kişi yaralanmıştı.



Servis aracı böyle devrildi

Büyük korkunun yaşandığı kaza saniye saniye kameralara yansıdı. Servis aracındaki güvenlik kamaralarına yansıyan görüntülerde, araç ilerlediği sırada sürücüsünün birden kontrolü kaybettiği görülüyor. Bariyerlere çarpan araç yol kenarına devriliyor. Devrilen aracın içindeki vatandaşların savrulduğu görülüyor.

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