34. Arap Adalet Bakanları toplantısı

HARTUM (AA) - Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, ülkesinin haksız abluka altında zayıf düştüğünü ve bunun tüm alanlarda iz bıraktığını söyledi.

Beşir, Sudan'ın başkenti Hartum'da düzenlenen 34. Arap Adalet Bakanları Toplantısında yaptığı konuşmada, Sudan'ın terörle mücadelede büyük çaba harcadığını, bölgesel ve uluslararası düzeyde terörle mücadele alanlarında en bariz sözleşmeleri onayladığını belirtti.

Beşir, ülkesinin haksız abluka altında zayıf düştüğünü, bunun tüm alanlarda iz bıraktığını belirterek, herhangi bir delil olmaksızın teröre destek veren ülkeler listesine alındığına işaret etti.

Sudan'ın terörle mücadelede adli ve hukuki işbirliği alanlarında ikili düzeyde anlaşmalar imzaladığına ve terör eylemlerinin finanse edilmesini suç sayan yasaları benimsediğine dikkati çeken Beşir, bölgenin karşı karşıya kaldığı insan ticareti, terör, siber suçlar, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi sınır ötesi organize suçlarla mücadele için Arap ülkeleri adalet sisteminin güçlendirilmesinin gerekli olduğunu dile getirdi.







