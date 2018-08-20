THY - Nevşehir
0553 313 94 23

Bursa'da 34 aracın karıştığı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'nın İnegöl İlçesinde 3 gün önce 34 aracın karıştığı, 1 kişinin öldüğü 15 kişinin yaralandığı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Yola mazot dökülmesiyle yaşanan facia sonrası can pazarı yaşanırken, TIR sürücüsü tutuklanmıştı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 13:20

Kaza, 17 Ağustos günü saat 19.00 sıralarında Mezit-7 mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre bir TIR'ın deposundan dökülen mazotlar sebebiyle kayak pistine dönen kara yolunda 34 araç bir birine girdi. Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 15 kişi ise yaralandı.

Kazanın yaşanmasından kısa bir süre sonra vatandaşın kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kazanın şokunu üzerinden atamayan vatandaşlar, can havliyle bariyerlerin arkasında beklemeye başlıyor. Araçlarının içinde kalan vatandaşlara ise, diğer yolcular yardım etmeye çalışıyor. Daha sonra yaşananlar ise kameraya yansımazken, olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulans, 15 yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesi'ne 3 kişi ise özel bir hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen TIR sürücüsü Y.S’yi kaza mahallinde gözaltına alırken, adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 13:20
  1. Bursa
  2. trafik kazası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehit Ömer Halisdemir bu bayramda unutulmadı!
    1. Şehit Ömer Halisdemir bu bayramda..
    2. ABD'den o ülkelere sert suçlama!..
    3. Benzini biten motosikleti ayağıyla itti!
    4. Hırsız Brunson ile ilgili AK Parti'li..
    5. TFF'den Kurban Bayramı mesajı!
    6. Emekli ikramiyesini devlete geri verdi
    7. AK Parti'den 'Abdullah Gül' açıklaması!
    8. Destici'den Büyükelçilik saldırısına..
    9. Samsun'da meydan savaşı! 100 kişi..
    10. Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe çıkışı:..
    11. Rusya'ya ayakkabı ihracatı yüzde 120..
    12. Kurban pazarında arefe kalabalığı
    13. Adıyaman'da yağ fabrikasında korkutan..
    14. Video hazırlandı! Bakanlıktan..
    15. Muğla'nın Bodrum ilçesinde 15 göçmen..
    16. Ronaldo'suz ilk maçına çıkan Real..
    17. Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme imzayı..
    18. Mehmet Demirkol: Türkiye'deki gelmiş..
    19. Meteoroloji'den 5 il için sağanak..
    20. Trabzonspor’un yeni transferi imzayı..
    Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri nasıl ve kaç defa getirilir?
    Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik tekbiri nasıl ve kaç defa getirilir?
    TSK'dan flaş açıklama! 'ABD ordusu ile...'
    TSK'dan flaş açıklama! 'ABD ordusu ile...'
    Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
    Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
    İhanetin notu eski CHP'li başkanın cebinden çıktı
    İhanetin notu eski CHP'li başkanın cebinden çıktı
    AK Partili Hamza Dağ'dan Abdullah Gül için çok ağır sözler! 'O bir hain'
    AK Partili Hamza Dağ'dan Abdullah Gül için çok ağır sözler! 'O bir hain'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda
    3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda
    Sapkınlık hastalık!
    Sapkınlık hastalık!