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Azılı terörist 333 günlük takip sonunda öldürüldü!

Geçen yıl terör örgütü PKK’nın Tunceli'deki elebaşı Gürbüz Topçu’yu 400 km’lik takiple sağ olarak yakalayan güvenlik birimleri, o operasyondan ele geçen bilgilerle izini sürdüğü azılı terörist İbrahim Çoban’ı öldürdü.

21 Ağustos 2018 Salı 08:19
Azılı terörist 333 günlük takip sonunda öldürüldü!

Tunceli Pülümür kırsalında 11 Ağustos'ta düzenlenen, aralarında kırmızı listede aranan PKK'nın askeri konsey üyesi, sözde Dersim sorumlusu "Atakan Mahir" kod adlı İbrahim Çoban'ın da bulunduğu 10 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı.

ÇARESİZLİĞİ TELSİZE YANSIDI

Geçen yıl düzenlen operasyonda, Tunceli'den Kahramanmaraş'a kadar 400 kilometre takip edilen PKK'nın sözde Dersim batı karargâh sorumlusu "Azad Çüngüş" kod adlı Gürbüz Topçuyaralı, MLKP'nin Türkiye silahlı kanat sorumlusu "Alişer Deniz" kod adlı Hüseyin Akçiçek ve "Arteş" kod adlı Oğuz Aksu ölü ele geçirilmişti.

Sabah Gazetesi'nden Sırrıberk Arslan'ın haberine göre; Operasyonda elde edilen yazılı ve dijital delilleri inceleyen istihbarat uzmanları, İbrahim Çoban'ın (44), 11 Ağustos 2017'de sözde Dersim saha komutanı olarak Tunceli'ye geldiğini belirledi. Gare kampında "Hasan" telsiz kodunu kullanırken, Tunceli'de "Murat" telsiz kodunu kullanmaya başladığı tespit edilen Çoban'ın, Ovacık ve Nazimiye kırsalındaki gruplarla hareket ettiği öğrenildi. 

"PÜLÜMÜR'DE SIKIŞTIM"

Çoban'ın 20 gün önce Kandil'deki PKK elebaşı Murat Karayılan'a gönderdiği, "Havadan ve karadan yoğun operasyon var. Başını çıkartanın işi bitiyor. Eylem koymak değil, kendimizi koruyamaz haldeyiz. Pülümür'e sıkıştım" diye gönderdiği şifreli mesaj çözüldü. 333 günlük takibin ardından, 11 Ağustos'ta İHA ve SİHA'lardan gelen görüntülerde, aralarında Çoban'ın da bulunduğu 10 teröristin Pülümür kırsalı Baraz Deresi'nin Zime Komu bölgesinde olduğu tespit edildi. Operasyonda hakkında 4 milyon lira ödül konulan Çoban ile PKK'nın sözde Erzurum eyalet sorumlusu "Roni-Munzur" kod adlı Mahmut Laçin'in de bulunduğu 10 terörist etkisiz hale getirildi. Bu arada son bir haftadaki operasyonlarda da 40 PKK'lı öldürüldü.

 

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 08:19
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  2. Kahramanmaraş
  3. Erzurum
  4. pkk
  5. İbrahim Çoban

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