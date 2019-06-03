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"331 bin mülteci geri döndü"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komiseri Dimitris Avramopoulos'u kabul etti- Bakan Soylu:- "Sadece Avrupa’ya yönelik düzensiz göçü engelleyen bir girişim ortaya koymuyoruz aynı zamanda gerek Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde gerekse Zeytindalı Harekatı bölgesindeki alana gönüllü geri dönüşleri sağlıyoruz. Bu rakam 331 bine geldi"- "Bizim hem İstanbul’umuz hem coğrafyamız güzel. Muhakkak avantajlarımız var fakat dünyanın en kritik geçiş bölgesi olması da böyle bir maliyet yüklüyor. Özellikle bunu Avrupa’nın çok daha iyi anlamasını bekliyoruz. Çünkü gün geçtikçe şartlar daha ağırlaşıyor" - Avramopoulos:- "Birlikte belirlediğimiz amaçlara ulaşmak için her zaman desteğim sizinle"

03 Haziran 2019 Pazartesi 18:36
"331 bin mülteci geri döndü"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sadece Avrupa’ya yönelik düzensiz göçü engelleyen bir girişim ortaya koymuyoruz aynı zamanda gerek Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde gerekse Zeytindalı Harekatı bölgesindeki alana gönüllü geri dönüşleri sağlıyoruz. Bu rakam 331 bine geldi." dedi.

Bakan Soylu, Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komiseri Dimitris Avramopoulos’u İstanbul Valiliği binasında kabul etti.

Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, düzensiz göç konusunda iyi bir iş birliği ortaya koymaya çalıştıklarını, dünyanın içerisinde bulunduğu durumun göçle mücadeleyi daha da zorlaştırdığını söyledi. Dünyanın birçok yerinde yaşanan olumsuzlukların diğer ülkelere düzensiz göç olarak yansıdığını belirten Soylu, bunun sona ermesi için önce o ülkelerdeki olumsuzlukların bitmesi gerektiğini vurguladı.

Soylu, “Çok yönlü bir düzensiz göç mücadelesi yapıyoruz. Bizim hem İstanbul’umuz hem coğrafyamız güzel. Muhakkak avantajlarımız var fakat dünyanın en kritik geçiş bölgesi olması da böyle bir maliyet yüklüyor. Özellikle bunu Avrupa’nın çok daha iyi anlamasını bekliyoruz. Çünkü gün geçtikçe şartlar daha ağırlaşıyor. Türkiye özellikle göç konusunda çok başarılı işler gerçekleştirdi.” ifadelerini kullandı.

Hem kara sınırlarında hem de sahillerde yüksek mücadele verildiğini dile getiren Soylu, "Sahil Güvenlik gemilerimizin yüzde 70’i sadece göçle mücadeleyle uğraşmaktadır. Avrupa’nın Türkiye’ye göç konusunda biraz daha duyarlı olmasını ve bu konuda iş birliğini daha iyi bir noktaya taşımasını bekliyoruz." diye konuştu.

Sadece Avrupa’ya yönelik düzensiz göçü engelleyen bir girişim ortaya koymadıklarını aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda gerek Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde gerekse Zeytindalı Harekatı bölgesindeki alana gönüllü geri dönüşleri sağlıyoruz. Bu rakam 331 bine geldi. Bu konuda belki de önümüzdeki günlerde yoğunlaşacak göç dalgalarına karşı Avrupa ile iş birliği içerisinde çalışmamız kaçınılmazdır. Tehlike kapıyı çaldığı zaman değil çalmadan önce gerekli tedbirleri almak en önemlisidir. Avrupa’daki seçim süreci de sona erdi. Bu boşluğu doldurmalarını bekliyoruz. Özellikle göç dalgasının başladığı tarihten itibaren bizim göçle mücadelemizdeki bütün rakamlar önemli bir noktaya geldi."


- "Tüm desteğim sizinle"

İstanbul'da olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Avramopoulos da, "Çünkü bu şehir dünyanın bütün vatandaşlarının şehridir. Türkiye Cumhurbaşkanı ile görüşme de her zaman olduğu gibi çok arkadaşça ve çok yapıcı bir toplantı oldu. Siz en zor görevlerden birini yürüten bakanlardansınız. Hem kişisel olarak sizinle hem de tüm yetkililerinizle yürüttüğünüz iş birliği için çok teşekkür ediyorum." dedi.

Avramopoulos, "Bir kez daha Türkiye’nin gösterdiği muhteşem misafirperverlik için çok teşekkür ediyorum, çok büyük sayıda mülteciyi misafir ediyorsunuz. Aynı zamanda güvenlik alanında da sizinle yürüttüğümüz iş birliği için sizlere teşekkür ediyorum. Sizi bir kez daha temin etmek isterim ki benim tüm desteğim sizinle. Birlikte belirlediğimiz amaçlara ulaşmak için her zaman desteğim sizinle." diye konuştu.

Toplantıya, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Edirne Valisi Ekrem Canalp, İçişleri Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Savaş Ünlü, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik ve Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir de katıldı.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 18:36
  1. göç
  2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  3. İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komiseri Dimitris Avramopoulos

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