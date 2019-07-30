330 kişilik kontenjana bin 403 aday başvurdu

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 330 kişilik kontenjanlı Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı’na bin 403 aday başvurdu.

OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı bu gün itibariyle başladı. Türkiye’nin çeşitli illerinden Samsun’a gelen bin 403 aday OMÜ’lü olabilmek için birbiriyle yarışacak. Sunduğu eğitim ve sosyal imkanlar bakımında öğrencilerin gözde üniversitesi haline gelen OMÜ’ye, bu yılda yoğun ilgi var.

Bin 403 aday, 330 kişilik kontenjana girebilmek için Özel Yetenek Sınavı’nda ter dökecek. Sınavın şeffaf bir şekilde yapıldığını belirten OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Soner Çankaya, sınavın hemen akabinde sonuçların açıklanacağını söyledi.

28 engelli 29 milli sporcu kontenjanı mevcut

Sınav hakkında bilgi veren Soner Çankaya, "2019-2020 eğitim öğretim yılında toplam dört bölümde 455 öğrenci kontenjanımız var. 455’in 125’ini yabancı öğrenciler; 330’u ise normal, milli ve engelli öğrenci kontenjanı. 330 kişilik kontenjanın; 179’u erkek, 122’si bayan, 29’u milli sporcu kontenjanından oluşuyor. Bunun içerisinde 28’i engelli sporcu kontenjanımız da mevcut. Bu yıl 330 olarak ayrılan kontenjanımıza bin 403 aday başvurdu. Sınav online olarak canlı yayınlanıyor. Sınavımız tamamen şeffaf. Sınav kuralları belli. Şuana kadar kayıtlarla ilgili her hangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Bütün hazırlığımızı yaptık. Bugün sınavımız başladı. 4 gün içerisinde sınavı bitirerek sonuçları açıklamayı planlıyoruz. Adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum. OMÜ tercih edilen bir üniversite. Hem şehir hem de üniversite açısından öğrenciler burada okumak istiyor. Öğrencilerimiz iyi bir eğitim alarak donanımlı bir şekilde buradan mezun oluyorlar. Sınavda emeği geçen yöneticilerimize, personellerimize ve ayrıca desteklerinden ötürü rektörlüğümüze teşekkür ediyorum" dedi.