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Korona Virüs 33 yolcu aracına zorla binmiş!
Korona Virüs

33 yolcu aracına zorla binmiş!

Bilim Kurulu’nun tavsiyeleriyle alınan virüs tedbirlere tam uyulmadığının tespit edilmesi üzerine dün ülke genelinde sıkı denetimler yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 11:04:00 -
33 yolcu aracına zorla binmiş!

Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları ve tüm yetkililerin katıldığı denetimlerde ülke genelinde maske ve mesafe kurallarına uymayanların çokluğu dikkat çekti. Tedbirlere uymayanlara para cezaları kesildi. İstanbul'da dün gün boyu yapılan denetimlerde durdurulan 12 kişi kapasiteli bir minibüste tam 33 yolcu çıktı. Toplum sağlığını tehlikeye attığı için ceza kesilen bir çok minibüsçü yolcuların zorla aracına bindiğini söyledi. İçişleri Bakanlığı ise dün yaptığı açıklama ile vali, kaymakam, belediye başkanı, muhtar ve kolluk birimlerinin katılımıyla ülke genelinde Kovid-19 tedbirlerinın bugün de devam edeceğini duyurdu.

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