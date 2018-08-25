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33 yaşındaki adam ağaçta asılı bulundu

Bolu'da 33 yaşındaki adam tarlada ağaca asılı halde bulundu

25 Ağustos 2018 Cumartesi 15:25

Bolu’da, 33 yaşındaki Ali Halıcı isimli vatandaş, boş tarlada bulunan bir ağaca asılı halde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Seyit Mahallesi’nde bulunan boş tarlanın önünden geçen bir vatandaş, tarlada bulunan ağaçta asılı bir erkek görerek durumu polis ve 112 Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipleri, ağaçta asılı olan şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede ölen kişinin Ali Halıcı (33) olduğu tespit edildi. Halıcı’nın kimliği ve üzerinde buluna cep telefonu üzerinde inceleme yapan polis ekipleri, şahsın Tekirdağ’da ikamet ettiği ve telefonuyla en son “Aşkım” diye kayıtlı bir numarayla görüştüğünü belirledi. Yakınlarına ulaşılarak Tekirdağ’da yaşadığı öğrenilen Halıcı’nın Bolu ile bağlantısının bulunması için çalışma başlatıldı. Ağaçta asılı bulunan Halıcı'nın cesedi, Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 15:25
  1. Tekirdağ
  2. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

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