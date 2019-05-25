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33. Uluslararası İzmir Festivali başladı

Festivalin açılış konserinde dünyaca ünlü Türk piyanist Gülsin Onay sahne aldı

25 Mayıs 2019 Cumartesi 23:32
33. Uluslararası İzmir Festivali başladı

İZMİR (AA) - 33. Uluslararası İzmir Festivali, dünyaca ünlü piyano virtüözü ve Devlet Sanatçısı Gülsin Onay konseri ile başladı.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki (AASSM) açılışta konuşma yapan İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfının (İKSEV) Yönetim Kurulu Başkanı Filiz Eczacıbaşı Sarper festivalin gerçekleşmesinde katkıda bulunanlara plaket takdim etti.

Açılış konserinde Gülsin Onay, Chopin eserlerini seslendirdi. Rachmaninov yorumlarıyla müzik otoritelerinden büyük övgüler alan Gülsin Onay, uluslararası alanda istisnai bir Chopin icracısı kabul ediliyor.

Polonya Hükümeti Gülsin Onay'ı Chopin yorumları nedeniyle Polonya Devlet Nişanı ile onurlandırmıştı.

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından düzenlenen festival, 1 Temmuz tarihine kadar dünyanın çeşitli ülkelerinden ünlü müzisyenlerini ağırlayacak. Etkinlik, piyanist ve besteci Fazıl Say konseriyle sona erecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansının katkıları, Eczacıbaşı Topluluğu'nun ana sponsorluğu, Portekiz Büyükelçiliği, İzmir İtalya Konsolosluğu ve İzmir Goethe Enstitüsü işbirliği ile düzenlenen 33. Uluslararası İzmir Festivali etkinlikleri AASSM, DEÜ Sabancı Kültür Sarayı, Celsus Kütüphanesi, Efes Odeon, Elhamra Sahnesi ve Kemeraltı Kızlarağası Hanı'nda gerçekleştirilecek.


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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 23:32
  1. 33. Uluslararası İzmir Festivali
  2. Gülsin Onay
  3. Piyanist

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