33. TUFAG Uluslararası Halk Dansları Festivali Yalova'da, 11 ülkeden 350 dansçının katıldığı festival kortej yürüyüşüyle başladı

YALOVA (AA) - Yalova Turizm Folklor Araştırma Geliştirme Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (TUFAG) tarafından 33'üncüsü düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali renkli görüntülerle başladı. Festivale bu yıl Bosna Hersek, Bulgaristan, Güney Kore, Gürcistan, Hırvatistan, KKTC, Karadağ, Kuzey Osetya, Kuzey Makedonya, Meksika ve Yunanistan'dan 350 dansçı katılıyor. Festivalin açılışı, Gazipaşa Caddesi'nde kortej yürüyüşüyle gerçekleştirildi. Festivale katılan ekipler, yürüyüş sırasında mini gösteriler sundu. Bazı vatandaşlar da folklorculara eşlik etti. Festival kapsamında TUFAG Özel Gecesi gösterisi, 5 Temmuz Cuma günü saat 21.00'de Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu'nda yapılacak. 21. Altın Karanfil Halk Dansları Yarışması ile Otantik Kostüm Yarışması da 6 Temmuz Cumartesi günü saat 21.00'de aynı yerde gerçekleştirilecek.

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