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FETÖ soruşturmasında 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün TSK yapılanması soruşturmasında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 10:31
FETÖ soruşturmasında 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ’nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, FETÖ'nün basın yapılanmasında yer alan Samanyolu TV, Samanyolu Haber, Bugün TV, Kanaltürk, Yumurcak TV, Irmak TV ve Mehtap TV'nin Digitürk platformundan çıkarılması nedeniyle örgüt elebaşının talimatıyla platformdan ayrılış nedenlerine ilişkin dilekçe ve ses kayıtlarını incelendiği, söz konusu yapılan incelemede bir kısmı muvazzaf 33 şüphelinin tespit edildiği belirtildi. Aynı şüphelilerin, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör-sabit hatları da kullandığının tespit edildiği belirlendi. 

Şu ana kadar 26 şüpheli yakalandı

Bu tespitlerin ardından harekete geçen savcılık, 4'ü emekli albay, 1'i emekli yarbay, biri muvazzaf 2'si binbaşı, 1 yüzbaşı, 10'nu muvazzaf 20 astsubay, 2'si muvazzaf 5 uzman çavuş olmak üzere, toplam 14'ü muvazzaf, 3 ihraç 16'sı emekli 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Savcılığın talimatı doğrultusunda harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 ilde şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şu ana kadar 26 şüpheli yakalandı.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 10:31
  1. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. FETÖ
  3. TSK

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