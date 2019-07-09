0553 313 94 23

33 soykırım kurbanı Srebrenitsa’ya uğurlandı

Srebrenitsa soykırımının kimlikleri yeni tespit edilen 33 kurbanının cenazeleri, gözyaşlarıyla Saraybosna’dan Srebrenitsa’ya uğurlandı.

09 Temmuz 2019 Salı 14:11
33 soykırım kurbanı Srebrenitsa’ya uğurlandı

Srebrenitsa soykırımının kimlikleri yeni tespit edilen 33 kurbanının cenazeleri, gözyaşlarıyla Saraybosna’dan Srebrenitsa’ya uğurlandı.


Soykırımın yıl dönümünde 11 Temmuz Perşembe günü Potoçari’deki şehitliğe defnedilecek olan cenazeler, şehit yakınları ve Saraybosnalılar tarafından uğurlandı. Törene, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı vesilesiyle Bosna Hersek’te temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan’a Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı ve merhum Aliya İzetbegoviç’in oğlu Bakir İzetbegoviç eşlik etti. Cenazelerin Srebrenitsa’ya uğurlandığı törende Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Şefik Caferoviç, Hırvat üye Jelyko Komşiç, Bosna Hersek İslam Birliği Reis-ul Uleması Husein Kavazoviç ve Saraybosna Belediye Başkanı Abdulah Skaka da hazır bulundu.


Bosna Hersek’in çeşitli yerlerindeki toplu mezarlardan çıkarılarak yakınlarından alınan DNA örnekleri vesilesiyle kimlikleri tespit edilen cenazeler arasında bu yıl en yaşlı cenaze 82 yaşında öldürülen Şaha Tsvrk ve en küçük yaştaki cenaze ise 16 yaşında öldürülen Osman Tsvrk olacak. Bu yılki toplu cenaze töreninde gömülenler arasında baba ve oğul olan Zaim Pilav (1946) ve Fuad Pilav (1976) da yer alacak. Aynı zamanda kardeş olan Kasım ve Asım İsakoviç ve Fahrudin ve Ziyo Muyiç de toprağa verilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 14:11
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Havuzlardan kaynaklanan risklere dikkat!
    1. Havuzlardan kaynaklanan risklere..
    2. AK Parti Grup Başkanvekili..
    3. PKK’nın hain planı deşifre oldu
    4. Bu diyet bir haftada gözle görülür..
    5. Belediye Başkanı Aşgın başarılı..
    6. FETÖ'nün "kadın zabıt katipleri..
    7. Dolar/TL 5,70’in altına indi
    8. "Enerjide Arama Buluşmaları: Ar-Ge..
    9. MEDAŞ Nevşehir’deki enerji..
    10. Bosna Hersek’ten FETÖ’cülerin iadesi..
    11. Konya Valisi Toprak’tan Yunak’a ziyaret
    12. Akdeniz Belediye Spor Kulübü’nde..
    13. Cüneyt Özdemir'den Can Dündar'a tokat..
    14. Düzleştirici olmadan saç..
    15. Yunusemre’de oyun parkları onarılıyor
    16. Bosnalı lider Dodik'ten "FETÖ"..
    17. Vali Bilgin: "Türk Akımı 1 projesi..
    18. Sami Kervancıoğlu; “Kahramanmaraş’ı..
    19. Büyükşehir’in istişare toplantıları..
    20. Fenerbahçe dev transferi bitirdi! 2..
    21. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    22. Ak Parti Denizli Milletvekili Cahit..
    23. Büyükşehir GES’lerde sona yaklaşıyor
    24. Gökhan Kardeş, BB Erzurumspor’da
    25. Başkan Sarıkurt Cemaliye Mahallesi..
    26. Aynı günde iki genç kalplerine yenik..
    27. Göz tümörünü görmezden gelmeyin
    28. Sendika sessizliğini bozdu! 'İETT..
    29. Davut Çetin’in kayınpederi Erol Akyol..
    30. (Özel haber) Bülent Korkmaz: "Transfer..
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!