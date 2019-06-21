0553 313 94 23

33 mülteci yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek için lastik bot ile denize açılan 33 Afgan uyruklu, sahil güvenlik ekiplerinin operasyonu sonucunda yakalandı.

21 Haziran 2019 Cuma 13:51
33 mülteci yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek için lastik bot ile denize açılan 33 Afgan uyruklu, sahil güvenlik ekiplerinin operasyonu sonucunda yakalandı.


Edinilen bilgileye göre, Müsellim Boğazı’nda devriye görevi yapmakta olan sahil güvenlik ekipleri, gece 03.00 saatlerinde Kadırga Koyu açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik “TCSG 28” Bot Komutanlığınca denizden 1 mil açıkta yapılan operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 33 kişi yakalandı.


Küçükkuyu’daki sahil güvenlik karakoluna getirilen yabancı uyruklulara burada giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 13:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adebayor'un yeni takımı belli oldu! İşte yeni adresi
    1. Adebayor'un yeni takımı belli oldu!..
    2. THY'den rahatlatan açıklama geldi
    3. GAİB’in E-İhracat eğitimi Güneydoğu..
    4. Sel çocuğu böyle sürükledi
    5. Müebbet hapis cezası alan baba üst..
    6. Sakarya Ticaret Borsası
    7. İran İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'ni..
    8. Kazada ağır yaralanan genç kız..
    9. Olaysız şehirler arasında Bingöl..
    10. Gaziantep'te hırsızlık çetesi operasyonu
    11. Motosiklet çalan şüpheli tutuklandı
    12. "Filistin direnişine verdiği destek..
    13. Gaziantep’te çocuk sürücü dehşeti
    14. Pensilvanya'da büyük patlama!
    15. Burhaniyeli tekvandoculardan büyük..
    16. Öcalan'ın mektubu sonrası HDP'den..
    17. Kan bağışına dikkati çekmek için..
    18. Antalya'da minibüs ile midibüs..
    19. Endonezya’da kibrit fabrikasında..
    20. Tekirdağ’da fuhuş operasyonu: 1 gözaltı
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!