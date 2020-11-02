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Korona Virüs 325 bin 486 kişi virüsü yendi! 123 bin 343 test, 2 bin 106 yeni vaka, 74 vefat
Korona Virüs

325 bin 486 kişi virüsü yendi! 123 bin 343 test, 2 bin 106 yeni vaka, 74 vefat

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre Türkiye’de son 24 saatte 123 bin 343 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 106 kişiye hastalık tanısı konuldu, 74 kişi ise hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 15:48:00 -
325 bin 486 kişi virüsü yendi! 123 bin 343 test, 2 bin 106 yeni vaka, 74 vefat

Ağır hasta sayısı 2 bin 177, son 24 saatte bin 515 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı ise 325 bin 486 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugün tespit edilen 2 bin 106 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki yükseliş bugün de devam etti. Ağır hasta sayısını düşürmek zorundayız” dedi.

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