0553 313 94 23

32 yıllık bekçi emekli oldu

Manisa’da 32 yıl 6 ay boyunca Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak görev yapan Ömer Bay emekli oldu.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:02
32 yıllık bekçi emekli oldu

Manisa’da 32 yıl 6 ay boyunca Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak görev yapan Ömer Bay emekli oldu. Emekliye ayrılan Bay’a Manisa İL Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç tarafından yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür belgesi takdim edildi.


Manisa İl Emniyet Müdürlüğünde 32 yıl 6 ay çarşı ve mahalle bekçiliği görevinde bulunan Ömer Bay hizmet süresini doldurarak emekli oldu.


Manisa Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çalışmış olduğu süre içerisinde göstermiş olduğu dikkatli, duyarlı ve özverili çalışmalarından dolayı Ömer Bay’a, bundan sonraki yaşantısında sağlıklı ve mutlu bir emeklilik hayatı dileklerini belirten Manisa İlEmniyet Müdürü Fevzi Bilgiç tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tarihi evden asırlık değirmen taşı çıktı
    1. Tarihi evden asırlık değirmen taşı..
    2. MSB:"S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve..
    3. S-400'lerin intikali devam ediyor
    4. Samsun'da akaryakıt istasyonunda..
    5. Türkiye-Rusya ticaretinde yeni dönem
    6. (Özel haber) Hasan Çetinkaya: “Hazard..
    7. Bayraklı’da kurban satış yerleri kura..
    8. ODTÜ’de ikinci Gezi provokasyonu
    9. Tahliye edikten bir ay sonra aynı..
    10. Emir Sultan’da bitmeyen restorasyon..
    11. 15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı
    12. KYK borçları silinecek mi ertelenecek..
    13. Dalaman yangınında böcek, kuş ve..
    14. S-400’ler geldi
    15. Mersin’de yasa dışı bahis operasyonu
    16. Muğla ‘Koku Vadisi’nde ilk lavanta..
    17. S-400 hava savunma sistemlerinin..
    18. Kültürpark’ta yaz sineması nostaljisi
    19. Akaryakıt istasyonunda bıçaklı dehşet..
    20. Toroslar’da Açık Hava Sinema Günleri..
    21. Vali Erin’den 15 Temmuz anmasına davet
    22. Kiraz üreticisi sezonda memnun
    23. Isparta’da 3 yılda, 7 bin 243 kişiye..
    24. 134 kişiye 143 bin lira ceza, 700..
    25. Samsun'da akaryakıt istasyonunda..
    26. (Özel) Görülmemiş olay...Mahkeme..
    27. Süper Ligin en pahalı isimleri..
    28. Kars’ta 84 şişe kaçak içki ele..
    29. Yasin Aşkın Yıldırım’a, zor görev
    30. Altıntaş’ta ihtiyaç sahibi iki aileye..
    Türkiye'den dünyaya mesaj! Artık izin verilmeyecek
    Türkiye'den dünyaya mesaj! Artık izin verilmeyecek
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!