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32 yıllık başkan, bağımsız olarak seçime giriyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinin mevcut belediye başkanı olan, 1987'de başladığı belediye başkanlığını 32 yıldır kesintisiz sürdüren Kamil Saka, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde bağımsız aday olarak seçmenden oy istiyor.

07 Mart 2019 Perşembe 11:05
32 yıllık başkan, bağımsız olarak seçime giriyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinin mevcut belediye başkanı olan, 1987'de başladığı belediye başkanlığını 32 yıldır kesintisiz sürdüren Kamil Saka, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde bağımsız aday olarak seçmenden oy istiyor.

1987'den bu yana 3 dönem SHP, 3 dönem CHP, bir dönem de bağımsız olmak üzere girdiği 7 seçimi kazanarak belediye başkanlığı görevini aralıksız sürdüren Saka, ikinci kez partisi CHP'nin kendisini aday göstermemesi üzerine bağımsız olarak seçimlere katılma kararı aldı, belediye meclisi üyeleri ise Vatan Partisi çatısı altında seçime katılıyor.

Saka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1987 yılında Türkiye'de 84 yerde yapılan ara seçimle ilk defa Güre Belediye Başkanlığına seçildiğini söyledi.

O dönem SHP adayı olarak girdiği ilk seçimi kazandığını dile getiren Saka, 1989'da da SHP adayı olarak Güre Belediye Başkanlığına seçildiğini aktardı.

Saka, 1994'te de SHP'den belediye başkanı olduğunu belirterek, "1999 ve 2004'te CHP'den aday olarak girdiğim seçimleri kazandım. 2009 yılında da CHP beni aday göstermeyince bağımsız aday olarak girdim ve yeniden seçildim. 2014 yerel seçimlerinde Balıkesir'in büyükşehir olmasıyla beldelerin kapatılmasından dolayı Edremit ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı oldum." dedi.

31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri için partisine başvurduğunu ifade eden Saka, şöyle konuştu:

"Başvurum, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kabul görmedi. Kabul görmememin nedeni dahi açıklanmadı. Adeta atılmış vaziyete geldik. Ama öyle bir noktaya getirildi ki imarla ilgili 2 rant bulvarı arasında Edremit halkı tercihe zorlanmaya çalışıldı. Edremit korunması gereken bir bölge. Hakikaten korunması gereken bir kent. Bunun önüne geçebilme adına da arkadaşlarımızla beraber tekrar yönetime talip olduk. Umuyorum ki tekrar seçilerek Edremit'i gelecek kuşaklara yeşil bir şekilde aktaracağız."

Saka, 32 yıldır belediye başkanı olduğunu ve tecrübesini ilçenin kalkınmasına aktaracağını vurgulayarak, "32 yıllık bu belediye başkanlığı yaşamımda suistimalden, herhangi bir yolsuzluktan, rüşvetten suçlanmadım. Sürekli halkın içindeyim, halkla birlikteyim ve bunların önemli etkisi var diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Partisi tarafından aday gösterilmediğinde ilk başta yeniden başkanlığı düşünmediğini anlatan Saka, şunları kaydetti:

"Şartlar değiştiği için tekrar adaylık konusunu gündeme getirdik ve zorluyoruz. İnanıyorum ki ilçe halkı desteğini gösterecek ve Edremit için oyunu kullanacak. Edremit halkı ciddi şekilde bizden yana. Herhalde önemli bir farkla seçimi alacağız."

 

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:05
  1. Balıkesir
  2. Belediye
  3. Edremit

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