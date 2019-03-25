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32 ülkenin modelleri Aspendos’ta

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.

25 Mart 2019 Pazartesi 13:53
32 ülkenin modelleri Aspendos’ta

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş. (ANFAŞ) tarafından organize edilen ‘Spor Turkey Spor Ekipmanları, Takviye Ürünleri ve Aktiviteleri Fuarı’ çerçevesinde 32 ülkeden gelen modeller kendi kültürleriniyansıtan yöresel kıyafetleriyle Aspendos Antik Tiyatrosu’nda mini bir defile gerçekleştirip, sağlıklı yaşam koşusu yaptı.


‘Spor Turkey Spor Ekipmanları, Takviye Ürünleri ve Aktiviteleri Fuarı’, Antalya EXPO Center’de açıldı. 90 firmanın 220 markada ürünlerini sergileyeceği fuar kapsamında, Aspendos’un tanıtımına katkı vermek amacıyla mankenlerle sağlıklı yaşam koşusu yapıldı.



Geleceğin moda yüzlerinden tüm dünyaya Aspendos tanıtımı


Antalya’da bu yıl 5’incisi gerçekleştirilecek olan Future Fashion Faces World profesyonel modellik yarışması bu yıl 23 – 31 Mart 2019 tarihlerinde gerçekleşecek. Ukrayna, Portekiz, Hindistan, Litvanya, Özbekistan, Kenya, Tanzanya, Gürcistan, Cezayir, Tayland, Mozambik, Kamerun ve Estonya gibi 22 farklı ülkeden gelen profesyonel modellerin yarışacağı organizasyon bu yıl hem Antalya’nın tanıtımı hem de sosyal sorumluluk için kolları sıvadı.


2019 yılının Aspendos yılı ilan edilmesi sebebiyle yabancı modeller 24 Mart Pazar günü Aspendos Antik Tiyatrosu’nda ulusal kostümleri ile mini bir defile ve fotoğraf çekimleri yaptı. Çalışmayla Aspendos’u tüm dünyaya tanıtma hedefleniyor.


30 Mart 2019 Cumartesi akşamı gerçekleşecek Gala Gecesinin tüm geliri Engelsiz Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’ne bağışlanacak ve engelli gençler Gala Gecesinde sahne alarak ritim performanslarını sergileyecekler.


Antalya’da “demir adam” olarak tanınan 67 yaşındaki iş adamı ve milli sporcu ANFAŞ yönetim kurulu Başkanı Ali Bıdı, Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun 2019 yılını Aspendos yılı olarak ilan ettiğini hatırlatarak, "Antalya’yı tüm dünyaya tanıtmak için dünyanın en güzel modellerini buraya davet ettik. Aspendos 2 bin yıllık geçmişi olan tarihi bir mekan, tüm dünya insanlarına spor yapmasını öneriyorum, spor demek hareket demek" diye konuştu.


Konuşmanın ardından tarihi Aspendos tribünlerinde gazetecilere poz veren modeller, Ali Bıdı önderliğinde koşarak sağlıklı yaşama ve Aspendos’a dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 13:53
  1. sergi
  2. fotoğraf
  3. kültür

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