0553 313 94 23

32 tonluk kolon vinçten kurtularak işçilerin üzerine düştü

Kastamonu’nun Küre ilçesinde 32 ton ağırlığında ve 20 metre uzunluğundaki kolon, vinçten kurtularak işçilerin üzerine devrildi.

31 Mayıs 2019 Cuma 16:20
32 tonluk kolon vinçten kurtularak işçilerin üzerine düştü

Kastamonu’nun Küre ilçesinde 32 ton ağırlığında ve 20 metre uzunluğundaki kolon, vinçten kurtularak işçilerin üzerine devrildi. Kolonun düştüğünü gören işçiler son anda kaçarak kurtuldu.


Edinilen bilgiye göre, Küre ilçesinde faaliyet gösteren özel bir maden firmasında kurulmakta olan seyyar kurutma filtresi için vinçle kaldırılmakta olan 32 ton ağırlığında ve 20 metre uzunluğundaki kolon, direğin askı mapasından kurtularak işçilerin üzerine düştü. Son anda kolonun üzerlerine geldiğini gören vinç operatörü ve yardımcısı kazadan kıl payı kurtuldu. Çevredeki işçilerin uyarısıyla kaçan vinç operatörü ve yardımcısı, kolonun altında kalmaktan kurtuldu. Büyük bir faciadan dönülen kazada kolonda ve vinçte hasar oluştu.


Öte yandan işçilerin kaçışı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde işçilerin uyarısı üzerine vinç operatörü ve yardımcısının üzerlerine gelen kolondan kaçmak için koştukları ve son anda altında kalmaktan kurtuldukları görülüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 16:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya Miras Kenti Safranbolu bayrama hazır
    1. Dünya Miras Kenti Safranbolu bayrama..
    2. Başkan Köse’den stajyerlere teşekkür
    3. Safranbolu’da denetimler devam ediyor
    4. Müzik yarışmasında dereceye giren..
    5. Boş sulama havuzuna düşen domuz..
    6. Yıldırım düştü, hayvanlar telef oldu
    7. Sakarya'da, boşandığı eşi tarafından..
    8. Kocaeli’de oluşan bayram trafiği..
    9. İzmir’de kaçak sigara operasyonu
    10. Orgeneral Çetin bayram trafiğini..
    11. Kediler yakaladı, duyarlı vatandaş..
    12. Çocukların oynadığı oyunda PKK..
    13. Bahçeli'den Kadir Gecesi mesajı
    14. Alman hükümeti elektrikli otomobillere..
    15. GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze..
    16. Balıkesirspor Baltok'ta olağanüstü..
    17. İçişleri Bakanlığından "Silivri..
    18. Suriye Türkmenlerinden Kerkük'teki..
    19. Rusya’nın AB Temsilcisi Chizhov:..
    20. TİKA'dan Azerbaycanlı gençlerin..
    21. Cezayir'de "Buteflika rejiminin..
    22. UEFA'dan Barış Telli paylaşımı
    23. İzmir'de kaçakçılık operasyonu
    24. Maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur..
    25. Bafra’da traktör devrildi: 1 ölü, 1..
    26. Tekirdağ'da tırla otomobil çarpıştı: 3..
    27. Cenk Tosun, aday kadrodan çıkarıldı
    28. Samsun'da hırsızlık operasyonu
    29. Tosya’da öldürülen 3 kişi toprağa..
    30. Öğrenci servisinin freni patladı,..
    23 Haziran seçimleriyle ilgili flaş gelişme! Görevleri iptal edildi
    23 Haziran seçimleriyle ilgili flaş gelişme! Görevleri iptal edildi
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı