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32 suçtan aranan cezaevi firarisi Kuşadası’nda yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 32 ayrı suçtan aranan ve 44 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

13 Mart 2019 Çarşamba 14:23
32 suçtan aranan cezaevi firarisi Kuşadası’nda yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 32 ayrı suçtan aranan ve 44 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

 

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin suçlu veya suçluları yakalamak amacıyla başlattıkları çok yönlü çalışmaları neticesinde bir süredir takibi yapılan Y.H. (28) isimli şüpheli, İkiçeşmelik Mahallesinde sokak üzerinde yürürken kıskıvrak yakalandı. Şahsın yapılan GBT sorgusunda cezaevi firarisi olduğu, çoğunlukla evden hırsızlık, resmi belgede sahtecilik ve uyuşturucu madde ticareti olmak üzere 32 ayrı suçtan arandığı ve bu suçlardan toplam 44 yıl 3 ay kesilmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Y.H., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 14:23
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