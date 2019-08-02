32 kişilik kadroya bin 565 kişi başvurmuştu kura çekimi yapıldı

Elazığ’daİl Özel İdaresine alınacak 32 şoför ve operatör için iş başvuru yapan bin 500 kişi arasından belirlenen 624 aday arasında kura çekimi yapıldı. Kura çekimi ile belirlenen 128 kişi uygulama sınavına katılacak. Bunlardan 32’si işe alınacak.

Elazığ’da İl Özel İdaresine alınacak 32 şoför ve operatör için bin 565 kişi iş başvurusunda bulundu. İş başvurusu yapanlardan 933’nünün müracaatı kabul edilerek, içerisinden 624 kişi belirlenerek kura çekimine katılmaya hak kazandı. Bugün noter huzurunda yapılan kura çekimi ile işe alınacak 32 kişinin 4 katı olan 128 isim belli oldu. Noter huzurunda yapılan kura çekimine, adayların bir kısmı ve medya takip etti. Kura çekiminden ismi çıkanların umudu artarken çıkmayanlar ise salondan hüzünlü ayrıldı. Kura ile belirlenen 128 kişi 3 gün sonra uygulama sınavına girecek, kazanan 32 kişinin işe alımı yapılacak.

Kura çekimini yaptıklarını anımsatanİl Genel Meclis Başkanı İbrahim Şerbet, "Bu kura çekimi noter tarafından basının huzurunda ve halka açık, adil ve şeffaf bir şekilde yapıldı.Daha önceden bazı kişiler bu konu ile ilgili suçlandı. Herkes kendi adamının ismini vermiş diye dedikodular vardı. Ben buna katılmıyorum. Tamamen onların bilgisi dışında gerçekleştirilen bir konu. Bugün de bunun örneğini burada yaşadık. Bundan sonra da eğer çıkıp da dedikodular yapılırsa tamamen yalan, iftira olur. Bugün çekilen kuranın herkese hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kurada oğlunun isminin çıktığını ve heyecanlı olduğunun aktaran Ali Ayaz ise "Kura çekimine geldik. Oğlumun adını yazmıştık. Oğlumun adı kura da çıktı. Devletimize ve milletimize hayırlı olsun. Nasibin de varmış ki oğluma çıktı. Şu an heyecan var. Her şeyin hayırlısı olsun” diye konuştu.

Kura da oğlunun ismi çıkan Mahmut Tokun ise "Kura çekiminde benim oğlumun adı çıktı. Allah herkese nasip etsin. Çok memnun olduk. Bekliyordum. Umudumuzu kesmedik, sürekli dua ediyorduk" ifadelerini kullandı.