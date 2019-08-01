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32 kişilik kadro için 624 isim belirlendi

Elazığ’da İl Özel İdaresi’ne alınacak 32 şoför ve operatör için 624 kişinin ismi belirlenirken, yarın sabah kura çekimi,4 gün sonra ise uygulama sınavı yapılacağı aktarıldı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 17:49
32 kişilik kadro için 624 isim belirlendi

Elazığ’da İl Özel İdaresi’ne alınacak 32 şoför ve operatör için 624 kişinin ismi belirlenirken, yarın sabah kura çekimi,4 gün sonra ise uygulama sınavı yapılacağı aktarıldı.


İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada," İl Özel İdaresi Personel A.Ş. bünyesinde istihdam edilmek üzere operatör ve şoför pozisyonlardaki 32 personel alımı için yapılan itiraz başvuruları, değerlendirme komisyonu tarafından incelenmiştir.Yapılan değerlendirmeler sonucunda kuraya hak kazanan kesin liste sunulmuştur. Noter huzurunda gerçekleşecek kura çekimi, 2 Ağustos 2019 Cuma günü saat 09:15’te İl Özel İdaresi 2. kat Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır. Kura çekimleri, müracaat sahipleri, basın kuruluşları ve yerel televizyonlara açık olacaktır.İlanda belirtilen her kadro için kadro sayısının 4 katı kadar kura çekilecektir. Kurada isimleri çıkanlar 05.08.2019 Pazartesi günü saat 10:00’da İl Özel İdaresinin Sarıçubuk’ta bulunan tesisleri ve çalışma alanı içerisinde komisyon huzurunda uygulama sınavına tabi tutulacaklardır. Uygulama sınavı kamera ile kayıt altına alınacak olup sınav basına ve adaylara açık şekilde yapılacaktır"denildi.



624 kişi noter huzurunda kuraya katılacak


İl Özel İdaresine alınması planlanan 32 kişilik şoför ve operatörlük kadrosu için bin 565 kişinin başvuruda bulunmuş, 933 kişinin müracaatı kabul edilmişti. Bugün yapılan açıklamaya göre, müracaatı kabul edilen 933 adaydan 624’sünün kuraya katılmasına karar verildiği belirlendi. 624 kişiden 128 kişi noter huzurunda yapılacak kura çekiminin ardından uygulama sınavına girmeye hak kazanacak.Uygulama sınavı sonrasında ise 32 kişinin işe alımı yapılacak.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 17:49
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