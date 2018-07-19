32 kilometre yürüyen çalışanına patrondan şok armağan

ABD'nin Birmingham kentinde bir ev taşıma şirketinin sahibi, arabası bozulunca işindeki ilk gününe geç kalmamak için geceden yola çıkıp 32 kilometre yürüyen yeni çalışanına kendi arabasını hediye etti.

Bir polis memuru, yolda gördüğü ve hikayesinden çok etkilendiği Carr'ı, kahvaltı ısmarladıktan sonra eşya taşıyacağı eve bizzat götürdü.

Ev sahiplerinin ısrarına rağmen dinlenmeyi reddedip işe koyulan Carr'ın kendisiyle tanışmak için Tennessee'den gelen patronu Luke Martin'le karşılaşması sırasında duygusal anlar yaşandı.

Martin, azmini övdüğü Carr'a 2014 model Ford Escape marka aracını hediye etti.

ARABASINI TAMİR ETTİRMESİ İÇİN İNTERNETTE PARA TOPLANDI

Carr'ın arabasını tamir ettirmesi için internette başlatılan yardım kampanyasında 8,000 dolar toplandı.

2005'teki Katrina kasırgasında evlerini kaybettikten sonra ailesiyle New Orleans'tan Alabama eyaletinde bağlı Birmingham'ın bir banliyösüne yerleşen Carr'ın liseden Aralık'ta mezun olacağı belirtiliyor.