0553 313 94 23

32 bin nüfuslu ilçe susuz kalma tehlikesiyle karşı karşıya

Sungurlu Belediyesi’nin elektrik borcundan dolayı Salman köyü su kuyuları ve terfi binasının elektriği kesildi.

02 Mayıs 2019 Perşembe 22:29
32 bin nüfuslu ilçe susuz kalma tehlikesiyle karşı karşıya

Sungurlu Belediyesi’nin elektrik borcundan dolayı Salman köyü su kuyuları ve terfi binasının elektriği kesildi. Ramazan ayına sayılı günler kala Sungurlu’da yaşayan 32 bin kişi susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.


Sungurlu’nun su ihtiyacının karşılandığı Salman köyünde bulunan su kuyuları ve pompaların bulunduğu terfi binasının elektriği kesildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "5 yıldır kendi bünyemizde hiçbir elektrik borcumuz bulunmuyor. Geçmiş dönemden kalan 800 bin TL’lik borcun 500 bin TL’sini ödememize rağmen geri kalan 300 bin TL için Salman köyü su depolarının elektriğini kestiler. Şu mübarek günlere gireceğimiz günlerde bunlar yapılmaz" dedi.


“Şu an toplamaya kalksam su borcu bulunanlardan 3-4 trilyon para toplarım” diyen Başkan Şahiner, "Biz bunu yapacak kadar alçalmadık, alçalmayacağız da. Şunu açıkça söylüyorum. Bizi eğdiremezler. Sungurlu’yu kimseye yedirtmem. Bizim hiç borcumuz olmadığı halde, geçmişinde 500 bin TL’sini ödediğimiz halde ramazan ayına yaklaştığımız şu günlerde sırf Sungurlu halkını cezalandırmak için bunu yapıyorlar. Asbest borular hava yapıp patladığında Sungurlu en az 6 ay susuz kalır. Bunun hesabını kim verecek" ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 22:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ’Tapulu malım’ dediği alt geçidi trafiğe kapattı
    1. ’Tapulu malım’ dediği alt geçidi..
    2. Bağcılar’daki silahlı çatışmada..
    3. Şanlıurfa'da işçileri taşıyan..
    4. Rusya’nın Suriye’deki hava üssüne..
    5. FETÖ'cü Enes Kanter'e büyük tepki!
    6. Kuşadası’nda inşaatını..
    7. Suudi Arabistan'da tutuklu 5 kadın..
    8. Milli Eğitim Bakanlığından, Müzede..
    9. Rusya'dan flaş açıklama: Saldırıyı..
    10. Meteoroloji'den kritik uyarı! Çok..
    11. Hüsnü Güreli: "Sporda sevgi, birlik ve..
    12. Rusya ve Esad güçleri İdlib’i..
    13. "Futbolun Süperleri" ödül töreni
    14. Hidayet Türkoğlu: “İnşallah..
    15. Madeleine Peyroux, Zorlu PSM'de konser..
    16. Türk Dünyası Çocukları Ses Yarışması
    17. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan..
    18. Büyük şeytan ABD'den skandal!..
    19. Türkiye'nin en büyüğü olacak! Yüzlerce..
    20. Şenol Güneş: "Dostane bir maç olsun"
    21. Fikret Orman’dan derbi yorumu
    22. "Futbolun Süperleri" ödül töreni
    23. Hatay'da DEAŞ operasyonu
    24. Amca çocukları arasında astsubaylık..
    25. Balıkesirspor’da kongre 9 Mayıs’a..
    26. Elektrik akımına kapılan kişi ağır..
    27. Kamyonun üstünden beton zemine düşerek..
    28. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap..
    29. Konya’da zincirleme trafik kazası: 2..
    30. Nihat Tan aile sağlığı merkezi temeli..
    Karamollaoğlu’ndan Çamlıca Camii için yeni yorum
    Karamollaoğlu’ndan Çamlıca Camii için yeni yorum
    “Abdullah Gül’ün 2013’te attığı bir tweet vardı...”
    “Abdullah Gül’ün 2013’te attığı bir tweet vardı...”
    Yeni partiyle ilgili bomba iddia: Davutoğlu'nun A takımı belli oldu! Listede Abdullah Gül yok
    Yeni partiyle ilgili bomba iddia: Davutoğlu'nun A takımı belli oldu! Listede Abdullah Gül yok
    Melih Gökçek'den zehir zemberek sözler! "Sen bir yalancısın, derhal özür dile..."
    Melih Gökçek'den zehir zemberek sözler! "Sen bir yalancısın, derhal özür dile..."
    İlk Akit duyurmuştu! AK Partili Belediye Başkanı istifa etti
    İlk Akit duyurmuştu! AK Partili Belediye Başkanı istifa etti

    Günün Karikatürü

    03 Mayıs 2019
    Hukukçu İlhan Demir, CHP'li İmamoğlu'na sordu: İBB'den kopyalanmak istenen 'server'lar nereye gidecekti?
    Hukukçu İlhan Demir, CHP'li İmamoğlu'na sordu: İBB'den kopyalanmak istenen 'server'lar nereye gidecekti?
    Yeni parti kuruldu! İsmi olay oldu
    Yeni parti kuruldu! İsmi olay oldu