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31 yıldır vatandaşlar kent bayramlaşmasında buluşuyor

Kocaeli’de 31 yıldır sürdürülen gelenekte vatandaşlar, kent bayramlaşmasında protokol ile bir araya geldi.

04 Haziran 2019 Salı 17:22
31 yıldır vatandaşlar kent bayramlaşmasında buluşuyor

Kocaeli’de 31 yıldır sürdürülen gelenekte vatandaşlar, kent bayramlaşmasında protokol ile bir araya geldi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Kent Konseyinin ortaklaşa düzenlediği 31. Geleneksel Kent Bayramlaşması, İzmit ilçesindeki bir restoranda gerçekleşti. Programa Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Emine Zeybek, Mehmet Akif Yılmaz ve İlyas Şeker, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Garnizon Komutanı Kadir Yıldız, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, CHP İl Başkanlığına vekaleten bakan Harun Yıldızlı, SP İl Başkanı Nurettin Çelik, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, eski Sağlık Bakanı Kazım Dinç, eski Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ilçe başkaları, askeri erkan, STK temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.


Bayramlaşma programında konuşan Vali Aksoy, “Kocaeli’de geleneksel hale gelen bir bayram programında sizlerle olmaktan dolayı çok mutluyum. Bayramlar, toplumumuz için özel günler. Bugünleri en iyi şekilde değerlendirmek için kırgınlıkları ve küskünlükleri kaldırmalıyız. Bugün farklı meslek ve siyasi parti grupları bir arada. Bu birlikteliği daha da ilerletmeliyiz. Hep birlikte el ele bu kenti daha da ileri bir hale getirmeliyiz” dedi.


Daha sonra konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, “Bayramlarda tek yürek oluyoruz. Bir olup, bir bütün oluyoruz. Her bayramda daha güçlü bir şekilde nice bayramlar yaşarız. Güzel bir ülkede ve şehirde yaşıyoruz. Kocaeli büyük, daha da büyüyecek. Büyümeyle birlikte sıkıntılar gelse de elimizdeki imkanlarla bunları aşacağız. Birlik içinde bu kenti daha da güzel hale getireceğiz. Bu kentte taş üstüne taş koyan herkese teşekkür ederim” diye konuştu.


Konuşmalar sonrasında yapılan bayramlaşma merasiminin ardından vatandaşlara şehrin geleneksel yemeği “mancarlı pide” ikram edildi. Mehmet Ali Paşa Halk Oyunları ekibi ise Üsküp yöresi halk oyunları gösterisi sundu. Bayramlaşma programı, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 17:22
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