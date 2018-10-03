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31 ülke için tehdit gibi açıklama… 40 bin asker, 150 uça, 60 gemi ile 10 bin araç…

RusyaDışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova,  NATO'nun Rusya sınırı yakınında yapacağı "Trident Juncture 2108" askeri tatbikatına tepki gösterdi.

03 Ekim 2018 Çarşamba 06:25
31 ülke için tehdit gibi açıklama… 40 bin asker, 150 uça, 60 gemi ile 10 bin araç…

Zaharova, NATO'nun ekim sonunda gerçekleştireceği askeri tatbikat ile  ilgili olarak yazılı açıklama yaptı.

Norveç'in, ABD deniz kuvvetlerine ait askerlerini topraklarında  konuşlandırmasını "dost olmayan adım" olarak nitelendiren Zaharova, Rusya  sınırlarında 30'dan fazla ülkeden 40 binin üzerinde askerin katılacağı askeri  tatbikatın NATO'nun Norveç tarihindeki en büyük tatbikatı olacağına dikkati  çekti.

Zaharova, önde gelen NATO ülkelerinin, Rusya sınırında askeri  varlığını arttırdığını belirterek, "NATO'nun bütün bu hazırlıkları göz ardı  edilemez. Rusya güvenliğini sağlamak için gereken önlemleri alacaktır."  ifadelerini kullandı.

NATO'nun "Trident Juncture 2018" askeri tatbikatı Norveç'te 25 Ekim'de  başlayacak.  NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bu tatbikatın ittifakın son  yıllardaki en büyük tatbikatlarından biri olacağını duyurmuştu.

Stoltenberg, sadece "savunma amaçlı" olan tatbikata 31 ülkeden  yaklaşık 45 bin asker, 150 uçak, 60 gemi ile 10 binden fazla aracın katılacağını  açıklamıştı.

 

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 06:25
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