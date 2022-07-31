31 Temmuz 1991: Anayasa Mahkemesi'nin Başörtünün Yasaklığına İlişkin Gerekçeli Kararını Açıklaması

Cumhurbaşkanlığına seçilen Özal’ın cumhurbaşkanı olarak yapacağı çok şey vardı. Bunlardan biri yıllardır artık kangren haline gelmiş başörtüsü yasağıydı. Özal bir dönem uğruna çaresizlikten gözyaşı döktüğü başörtüsü yasağı ile işe başlar. Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği kanunun 7/h maddesi öncelikle kaldırılır.





Bu durum üzerine başörtülülere ceza verilemeyeceği için öğrenciler yeniden derslere devama başlarlar. Ancak “27 üniversitenin 20’sinde serbestlik uygulanırken başta Ankara Üniversitesi olmak üzere yedi üniversite yasakta ısrar etmektedir.” (Çaparoğlu,1999:40)





YÖK Başkanı İhsan Doğramacı’nın yönlendirmesi ile başörtüsü ile ilgili 3 kanun metni yapılır. Bunlardan ‘Yüksek Öğretim Kurumlarında kılık kıyafet serbesttir’ şeklindeki kanun metni Meclis’ten geçer ve 28 Ekim 1990’da yürürlüğe girer.





Ne var ki bu sefer de dönemin ana muhalefet partisi SHP, konunun Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurur. “Mahkeme 9 Nisan 1991’de bu iptal talebini reddeder.”(Çaparoğlu,1999:41) Fakat 31 Temmuz 1991’de açıkladığı gerekçeli kararda, karara şerh yazan Mahkeme Başkanı Yekta Güngör Özden’in görüşleri Anayasa Mahkemesi kararı gibi gösterilir ve uygulamaya esas alınır.

31 Temmuz 2021: Çağdaş Bir Tebliğci Olan Nimetullah Hoca’nın Vefatı

Kamuoyunda ‘Nimetullah Hoca’ ismiyle bilinen Nimetullah Halil İbrahim Yurt, 1931 yılında Amasya'nın Taşova ilçesinde İbrahim ve Hatun Yurt çiftinin iki çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Genç yaşında babasıyla alimlerin ve ariflerin sohbetlerine katılırak ilmini artırmıştır.

1955 yılında Sultanahmet Camii'nde müezzinlik hayatına başlayan Nimetullah Hoca, İslam alimi ve tasavvuf ehli Mehmet Öğütçü (Gönenli Mehmet Efendi) ile Seyyid Şefik Arvasi'ye imam vekilliği görevlerinde de bulunmuş, Mehmet Zahid Kotku, Mahmud Sami Ramazanoğlu, Ali Haydar Efendi, Mahmud efendi gibi tasavvuf ehli zatlarla görüşmüş ve onlardan istifade etmiştir.Nimetullah Hoca hayatını tebliğ ve kardeşliğe adamış çağdaş bir dervişti. Yaşlı haliyle dünyanın bir çok ülkesini dolaşır, insanlara İslamı anlatmak için gayret ederdi. Son yıllarda Japonya ve Güney Kore’de İslamı anlatmaya çalışıyordu. Dili döndüğü kadar Arapça, İngilizce, Türkçe anlatıyor, yetmezse gönül dili ve dua ile devam ediyordu.





Nimetullah Hoca'nın "Japonya'da 50 cami yaptıracağım" dediği, 401 cami ve mescidi ibadete kazandırdığı, buradaki hutbelerin Japonya'daki bazı televizyon kanallarında naklen yayınlandığı, çok sayıda kişinin de kendisinin vesilesiyle Müslüman olduğu kayıtlarda yer almaktadır.

Nimetullah Hoca,31 Temmuz 2021 günü tedavi gördüğü Çengelköy Devlet Hastanesi'nde kalp yetmezliği sebebiyle 90 yaşında hayatını kaybetti. Nimetullah Hoca, Fatih Camiii'nde kılınan cenaze namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

31 Temmuz 2021: Milli Okçumuz Mete Gazoz’un Olimpiyat Şampiyonu Olması

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları‘nın 8. gününde klasik yay bireysel kategoride mücadele eden milli sporcu Mete Gazoz, finalde İtalyan rakibi Mauro Nespoli’yi yenerek altın madalya kazandı.