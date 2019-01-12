0553 313 94 23

Ticaret Bakanlığı 31 şirkete 349 milyon lira ceza kesti

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in yazılı soru önergesini yanıtlayan Bakan Ruhsar Pekcan, 31 teşebbüse toplam 349 milyon 374 bin TL idari para cezası verildiğini açıkladı.

12 Ocak 2019 Cumartesi 15:18
Ticaret Bakanlığı 31 şirkete 349 milyon lira ceza kesti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Rekabet Kurumunca geçen yıl açılan 24 soruşturma kapsamında toplam 192 teşebbüs bulunduğunu belirterek, "2018'de tamamlanan soruşturmaların 11'inde idari para cezası verilmesine hükmedilmiştir. Bu soruşturmalar kapsamında 31 teşebbüse toplam 349 milyon 374 bin 235,38 TL idari para cezası verilmiştir." dedi.

Pekcan, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Rekabet Kurumunun geçen yıla yönelik soruşturmaları ve bunlar sonucunda verdiği idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Geçen yıl 24 soruşturma kapsamındaki toplam teşebbüs sayısının 192 olduğu bilgisini veren Pekcan, bu soruşturmaların beyaz eşya ve mobilya, bilgi ve iletişim teknolojileri, elektronik ürünler, enerji, gıda, tarım ve ormancılık, balıkçılık, hayvancılık, ilaç, sağlık ve tıbbi malzeme, inşaat, lojistik ve depolama, makine ve teçhizat, taşıt ve hizmetleri ile yiyecek ve içecek hizmetleri sektörlerine yönelik olduğunu bildirdi.

31 teşebbüse toplam 349 milyon TL ceza

Bakan Pekcan, "2018 yılında tamamlanan soruşturmaların 11'inde idari para cezası verilmesine hükmedilmiştir. Bu soruşturmalar kapsamında 31 teşebbüse toplam 349 milyon 374 bin 235,38 lira idari para cezası verilmiştir." ifadelerini kullandı.

"Haksız rekabet sürekli fayda sağlamaz"

CHP'li Gürer, konuya ilişkin değerlendirmesinde, rekabetin kalite ve verimliliği destekleyeceğine ancak haksız rekabetin sorun üreteceğine işaret etti.

Haksız rekabetin, başlangıçta bir tarafa fayda sağlar gibi görünse de sürekli fayda sağlayamayacağına dikkati çeken Gürer, "Önemli olan marka yaratmaktır. Marka yaratarak kalıcı ve köklü gelişimin yakalanması, haksız rekabetle mücadele, üretimin artış ve gelişmesi yolunu açar. Bu nedenle sorunun aşılması yalnız ceza ile değil gereken eğitimin verilmesi ve mevcut kitle örgütlerinin denetimiyle aşılabilir." diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 15:18
  1. Niğde
  2. Ömer Fethi Gürer
  3. Ruhsar Pekcan
  4. Rekabet Kurumu

YORUM YAZ

  • serhatserhat32 dk önce
    aferin size.bir yandan imar affı vs aflarla aykırıları kurtarın diğer yandan vergi,ceza diye milletin gırtlağını sıkın.sonra iflaslar başlayınca devletin kasasından paketler açıklayıp ülkeyi imflik hale getirin.çıkardığınız,aileyi çökerten kanunları vs.sosyal çarpıklıkları da hiç saymıyorum

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

TÜFAD Metin Türel Antrenör Gelişim Semineri
  1. TÜFAD Metin Türel Antrenör Gelişim..
  2. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  3. Bitlis'te kayak sezonu başladı
  4. Bolu'da 3 günde 58 evden hırsızlık..
  5. GÜNCELLEME - Mobilya atölyesinde yangın
  6. Yerel seçimlere katılacak parti sayısı..
  7. AK Parti, Kocaeli'nin ilçelerinden..
  8. Haftanın MVP'si Huertas
  9. Aman Perinçek, Bay Kemal duymasın!
  10. Futbol: Hazırlık maçı
  11. Fransa'daki patlamanın bilançosu belli..
  12. TSD Karadeniz Bölgesi Başkanlar Kurulu..
  13. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  14. Bakan Selçuk video konferans ile derse..
  15. AK Parti İzmit ilçe belediye başkan..
  16. Gazze kadın şehidini uğurladı
  17. Kerkük Valisi Said'den KYB'nin bayrak..
  18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi..
  19. Erdoğan: "Eğer Türkiye eski Türkiye..
  20. 5 Ocak İller Arası Karate Kurtuluş..
Başkan Erdoğan: Milyonlarca bez torba hazırlatıyoruz
Başkan Erdoğan: Milyonlarca bez torba hazırlatıyoruz
Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke
Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke

Günün Karikatürü

12 Ocak 2019
FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi
65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi