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31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı

- Organizasyonda erkeklerde ilk sırayı elde eden Melikşah Düğen:"Kendimle gurur duydum. Çok mutlu oldum"- Kadınlarda birinci olan Ilgın Çelik:"Birincilik, çok büyük gurur"

21 Temmuz 2019 Pazar 13:27
31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı


İSTANBUL (AA) - 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kadınlarda ve erkeklerde ilk sırayı alan sporcular Melikşah Düğen ile Ilgın Çelik, zorlu bir yarışı birincilikle tamamladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Genç sporcular, yarışın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Organizasyonu, erkeklerde 48 dakika 28 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamlayan Melikşah Düğen, birinciliği beklemediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kendimle gurur duydum. Çok mutlu oldum. Bu, şu ana kadar katıldığım ilk yarışmaydı. Açık suya daha önce katılmadım, normal yüzücüyüm. Galatasaray Adası'na gelene kadar hiçbir şey hissetmedim. Çok güzel gidiyordu. Orada biraz akıntı vardı. Acı çekmeye başladım. Acı çektikçe yarışın farkına vardım ve keyif aldım. Arkama baktım, gelen var mı diye kontrol ettim. Benim için güzel bir deneyim oldu. Yine katılacağım. Hocalarıma teşekkür ediyorum. Normalde kafamda böyle bir şey yoktu. Mersin'den katılıyorum. Hazırlık yapmadım. Hiç beklemezken böyle bir şeyin olması beni çok mutlu etti."

Hedeflerinden de bahseden Melikşah, "İki hafta önce Rusya'ya Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'na gittim. Orada istediğim dereceleri elde edemedim. Dünya Gençler Şampiyonası için bir hafta sonra Macaristan'a gideceğim. Oraya çok daha iyi hazırlanıyorum. Önümüzdeki sezon daha güçlü gelmeyi planlıyorum. Şu an için 2020 Tokyo Olimpiyatları zor ama hedefim 2024 Olimpiyat Oyunları. Oraya katılmayı çok istiyorum." ifadelerini kullandı.


- Ilgın Çelik: "Çok büyük gurur"


Organizasyonun kadınlar kategorisinde 47 dakika 19 saniyelik süresiyle birinci olan Ilgın Çelik, Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılmayı hedeflediğini belirtti.

Ilgın, geçen yılki yarışta beşinci olduğunu hatırlatarak, "Birincilik, çok büyük gurur. Geçen sene bu duyguyu biraz da olsa tatmıştım. Bu sene birinci oldum. Çok heyecanlıyım, büyük bir gurur benim ve antrenörüm için. Özellikle de ailem için, sabah akşam beni bekliyorlar. Hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Sabah akşam bizi çalıştırdılar. Anneme, sabah saat 05.00'te kalkıp beni götürüp getirdiği için teşekkür ediyorum. Zor bir yarıştı. Akıntı çok fazlaydı. Dalga vardı, sürekli zıpladık. Özellikle Galatasaray Adası beni zorladı. Geçen sene de böyle olmuştu. Bu sene biraz daha kötüydü." değerlendirmesinde bulundu.

Daha çok açık suda yüzdüğünü aktaran Ilgın Çelik, "Normal yüzmede de derecelerim var. Hedefim daha çok başarı elde etmek. Avrupa ve Dünya Gençler Şampiyonası gibi organizasyonlara gitmek istiyorum. Daha önce gitmiştim. Orada da madalya almak istiyorum. Zirveye doğru yavaş yavaş gidiyorum." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 13:27
  1. 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı
  2. Ilgın Çelik
  3. Melikşah Düğen
  4. yüzme

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