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31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı

- İstanbul Boğazı'nda düzenlenen organizasyonu erkeklerde Melikşah Düğen, kadınlarda ise Ilgın Çelik kazandı

21 Temmuz 2019 Pazar 12:40
31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı


İSTANBUL (AA) - 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nı erkeklerde Melikşah Düğen, kadınlar ise Ilgın Çelik birinci sırada tamamladı.

Türkiye ve İstanbul'un tanıtımına 30 yıldır önemli katkı sunan ve "Dünyanın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu" kabul edilen yarışta, 59 ülkeden yerli ve yabancı toplam 2 bin 400 yüzücü mücadele etti.

Katılımcılar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun startı vermesiyle Anadolu yakasındaki Kanlıca İskelesi'nden gruplar halinde İstanbul Boğazı'na atladı. Yüzücülere, parkur boyunca herhangi bir sıkıntı yaşanması durumunda müdahale edebilmek için deniz araçları eşlik etti.

Kanlıca İskelesi'nde yarışa başlayan yüzücüler, 6,5 kilometrelik parkurun ardından Kuruçeşme'deki Cemil Topuzlu Parkı'nda organizasyonu bitirdi.

İstanbul Boğazı'nda düzenlenen organizasyonu erkeklerde Melikşah Düğen, 48 dakika 28 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamladı. Efe Erduran, 48 dakika 32 saniyelik süresiyle ikinci, Ukrayna'dan Artur Artamonov ise 48 dakika 53 saniye ile üçüncü oldu.

Kadınlarda ise 47 dakika 19 saniyelik süresiyle Ilgın Çelik ilk sırada yer aldı. Geçen yılın şampiyonu Hilal Zeynep Saraç, 47 dakika 26 saniyelik derecesiyle ikinci, Şira Nur Eroğlu ise 50 dakika 9 saniye ile üçüncü sırada yer aldı.

Yarışmanın ardından ödül töreni gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile diğer yetkililer, dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti.


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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 12:40
  1. 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı
  2. Ilgın Çelik
  3. Melikşah Düğen

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