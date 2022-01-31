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Korona Virüs 31 Ocak Pazartesi korona tablosu | Bugün kaç korona vakası var?
Korona Virüs

31 Ocak Pazartesi korona tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Bugün kaç korona vakası var? Koronavirüs salgınında Omicron varyantının etkisi sürüyor. Bu sebeple vatandaşlar güncel vaka sayısını araştırıyor. Peki, kaç yeni vaka var?

Yeniakit Publisher
2022-01-31 20:20:00 -
31 Ocak Pazartesi korona tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Koronavirüs salgınında vaka sayıları hızla artıyor. Vatandaşlar bu sebeple güncel rakamları yakından takip ediyor. Peki, bugün kaç vaka var?

31 Ocak Pazartesi korona tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Türkiye'de son 24 saatte 435 bin 513 Kovid-19 testi yapıldı, 93 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından “Virüsle mücadelede zorlu dönemi geride bıraktık. Uygulamakta olduğumuz kişisel tedbirler dışında hayat normale yakın. Salgın halen gündem olmaya devam etse de, kısa süre zarfında bunun da değişeceğinden emin olun. Bu noktaya gelişimizde aşının rolünü ise asla unutmayın” ifadelerini kullandı.

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