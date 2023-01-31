  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yıldız Tilbe, sözde hayvanseverler ne der demedi! Direk söyledi: Köpek Terörü

H.K.G. davasında karar açıklandı!

Müthiş haber! Taçoy konuştu: Türkiye ile KKTC arasında yeni işbirliği, çok etkili olacak duyacaksınız

Dumandan zehirlendi! İtfaiyeden kuşa kalp masajı

Araç sahipleri dikkat: Yargıtay'dan aracı olanları ilgilendiren emsal karara imza attı, açıkladı!

Bakan dönmezden doğal az açıklaması: Filmlere konu olacak hikâyelerini dinledim

Türkiye'de üretiliyor! Eti Maden Başkanı: Dünya rezervinin yarıdan fazlası ülkemizde diyerek duyurdu

İçişleri Bakanlığı'ndan terör operasyonu açıklaması! Yüzlerce gözaltı yapıldı

6'lı masada cumhurbaşkanı adayı ihtilafı! İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nu yalanladı

Mehmet Uçum'dan 6'lı masaya 'adaylık' cevabı
Tarih 31 Ocak 2012: Sendikacı Mustafa Başoğlu'nun vefatı
Tarih

31 Ocak 2012: Sendikacı Mustafa Başoğlu'nun vefatı

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakıp gittiler. Bugün, Sendikacı Mustafa Başoğlu'yu hayırla yâd ediyoruz.

Yeniakit Publisher
2023-01-31 08:03:00 -
31 Ocak 2012: Sendikacı Mustafa Başoğlu'nun vefatı

Sağlık-İş Sendikasında geçen yarım asırlık dönem yanında 1977 yılı seçimlerinde Ankara Milletvekili de seçilen Başoğlu, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in başdanışmanlığı ve Türk-İş Genel Eğitim Sekreterliği görevlerinde de bulundu.

2011 yılında yapılan seçimlerde aday olmayarak, 79 yıllık ömrünün 50 yılını verdiği aktif sendikacılığa veda eden Mustafa Başoğlu sendikacı ve siyasetçi kişiliği ile biliniyordu. Ancak asıl tanınmasına neden olan özelliği, 28 Şubat sürecinde, darbecilere karşı korkusuzca dik durmasıydı. Başoğlu’nu hasta yatağında en çok mutlu eden olay 12 Eylül darbecilerinin yargılanacağı davanın açılması oldu.

Davanın ilk duruşmasının 4 Nisan’da görülecek olduğunu öğrenen Başoğlu’nun ilk sözü: “12 Eylül gibi 28 Şubat da inşallah yargılanır. 28 Şubat’ın yargılanması demokrasiyi rayına oturtacaktır” şeklindeydi.



Başoğlu, 28 Şubat sürecinde darbeye destek veren ve 5’li çete olarak bilinen sendika başkanlarıyla tartışmaları nedeniyle danışmanı olduğu Demirel’e şikayet edilmişti. Başoğlu, 28 Şubat sürecinde Başdanışmanlığını yaptığı Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’le yollarını ayırmasını ise şöyle ifade etmişti:

“Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri istifamı istedi. ‘Demirel istemeden istifa etmem’ dedim. Sonra Cumhurbaşkanı Demirel’i Esenboğa Havalimanı’ndan uğurlamaya gittik. Saadet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan geldi beni öptü. Bir akşam önce Kemal Gürüz ile televizyonda tartışmıştık. Yaveri vardı asker. ‘Kutan seni niye öptü’ dedi. ‘Sen başörtüsü yasağına karışıyorsun. Cumhurbaşkanının politikası bu değil’ dedi. Ben de ‘Demirel bana böyle söylemedi’ dedim.



Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri beni çağırdı. ‘İstifa et’ dedi. Sonra Demirel’e gittim, konuştum. ‘İstifa etme’ demedi. Demirel’den gelmiş istifa isteği. Yani ben de başörtüsü mağduruyum. Doktorlar, avukatlar mağdur, ben de böyle mağdurum.

Hayatının son günlerinde BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümü gibi bir ölüm dileyen Başoğlu, “Muhsin Başkan’a çok özeniyorum. Onun yanına Tacettin Dergahı’na gömülmek isterim” şeklinde vasiyette bulunduğu öğrenildi.



Başoğlu’nun cenazesi Hacı Bayram Veli Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Taceddin Dergahı’nda toprağa verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Solak Müjdat Gezen,
Medya

Solak Müjdat Gezen, "salaklar, solaklar" deyip patladı! Hiç beklenmeyen "Kur'an" tepkisi

Tiyatro sanatçısı solak Müjdat Gezen, Sabah gazetesine verdiği röportajda “Siz hiç İncil yakan veya yırtan bir Müslüman gördünüz mü” dediği ..
Türkiye'de üretiliyor! Eti Maden Başkanı: Dünya rezervinin yarıdan fazlası ülkemizde diyerek duyurdu
Ekonomi

Türkiye'de üretiliyor! Eti Maden Başkanı: Dünya rezervinin yarıdan fazlası ülkemizde diyerek duyurdu

Bor madeni ile ilgili bilgi paylaşan Eti Maden Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serkan Keleşer, 'Dünyadaki bor rezervinin yüzde 73,6's..
Japon devi birinciliği kaptırmadı! Dünyanın en çok araç satan şirketleri ile zirveyi kimseye bırakmıyor
Otomotiv

Japon devi birinciliği kaptırmadı! Dünyanın en çok araç satan şirketleri ile zirveyi kimseye bırakmıyor

Dünyanın en çok araç satan üreticisi birinciliğini 3'ncü yıla taşıdı. Toyota Motor, geçen yıl küresel satışlardaki liderliğini bir kez daha ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23