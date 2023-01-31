31 Ocak 2012: Sendikacı Mustafa Başoğlu'nun vefatı

Sağlık-İş Sendikasında geçen yarım asırlık dönem yanında 1977 yılı seçimlerinde Ankara Milletvekili de seçilen Başoğlu, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in başdanışmanlığı ve Türk-İş Genel Eğitim Sekreterliği görevlerinde de bulundu.



2011 yılında yapılan seçimlerde aday olmayarak, 79 yıllık ömrünün 50 yılını verdiği aktif sendikacılığa veda eden Mustafa Başoğlu sendikacı ve siyasetçi kişiliği ile biliniyordu. Ancak asıl tanınmasına neden olan özelliği, 28 Şubat sürecinde, darbecilere karşı korkusuzca dik durmasıydı. Başoğlu’nu hasta yatağında en çok mutlu eden olay 12 Eylül darbecilerinin yargılanacağı davanın açılması oldu.



Davanın ilk duruşmasının 4 Nisan’da görülecek olduğunu öğrenen Başoğlu’nun ilk sözü: “12 Eylül gibi 28 Şubat da inşallah yargılanır. 28 Şubat’ın yargılanması demokrasiyi rayına oturtacaktır” şeklindeydi.







Başoğlu, 28 Şubat sürecinde darbeye destek veren ve 5’li çete olarak bilinen sendika başkanlarıyla tartışmaları nedeniyle danışmanı olduğu Demirel’e şikayet edilmişti. Başoğlu, 28 Şubat sürecinde Başdanışmanlığını yaptığı Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’le yollarını ayırmasını ise şöyle ifade etmişti:



“Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri istifamı istedi. ‘Demirel istemeden istifa etmem’ dedim. Sonra Cumhurbaşkanı Demirel’i Esenboğa Havalimanı’ndan uğurlamaya gittik. Saadet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan geldi beni öptü. Bir akşam önce Kemal Gürüz ile televizyonda tartışmıştık. Yaveri vardı asker. ‘Kutan seni niye öptü’ dedi. ‘Sen başörtüsü yasağına karışıyorsun. Cumhurbaşkanının politikası bu değil’ dedi. Ben de ‘Demirel bana böyle söylemedi’ dedim.







Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri beni çağırdı. ‘İstifa et’ dedi. Sonra Demirel’e gittim, konuştum. ‘İstifa etme’ demedi. Demirel’den gelmiş istifa isteği. Yani ben de başörtüsü mağduruyum. Doktorlar, avukatlar mağdur, ben de böyle mağdurum.



Hayatının son günlerinde BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümü gibi bir ölüm dileyen Başoğlu, “Muhsin Başkan’a çok özeniyorum. Onun yanına Tacettin Dergahı’na gömülmek isterim” şeklinde vasiyette bulunduğu öğrenildi.







Başoğlu’nun cenazesi Hacı Bayram Veli Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Taceddin Dergahı’nda toprağa verildi.