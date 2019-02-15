"31 Mart'taki virajı omuz omuza dönmek zorundayız"

HATAY (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Hatırlar mısınız 2002 sloganımızı? 'Yakın ışıkları Türkiye aydınlansın' demiştik ve o aydınlıkla bu günlere geldik. Şimdi 31 Mart'ta yeni bir viraj var önümüzde, inşallah bu virajı el birliğiyle yine omuz omuza dönmek zorundayız." dedi.

Kasapoğlu, partisinin il başkanlığında yaptığı konuşmada, medeniyetlerin başkenti, enerjik, dinamik, kültürün, irfanın ve ilmin şehri Hatay'da olduklarını belirterek, merhum Cemil Meriç'i rahmet ve minnetle andı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 2002'den bu yana ülkenin pek çok alanda devrim niteliğinde işlere imza attığını aktaran Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Kültürden sanata, spora, sağlığa, ekonomiye kadar ülkemiz hakikaten dünyada çok anlamlı bir yere geldi. Ülkemizin başta Cumhurbaşkanımızın dik duruşu, kararlığı sayesinde geldiği bu noktada hakikaten siz dava arkadaşlarımıza, yol arkadaşlığı, dostluk, yoldaşlık sebebiyle ayrıca minnettarlığımızı ifade etmek istiyorum. Sizler olmasanız hiçbir şey olmaz, o yüzden 'iyi ki varsınız' diyorum."

Ülkenin önüne geçmek ve tuzaklar kurmak isteyenlerin bulunduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, değişik süreçler atlattıklarını ve bundan sonraki süreçte de omuz omuza, yan yana olarak hiç kimsenin karşısında asla eğilmeyeceklerini vurguladı.

- Gençlik merkezi sayısı arttı

Kasapoğlu, 2002 yılında Türkiye genelinde 9 gençlik merkezi bulunduğunu şimdi ise bu sayının 300'e yakın olduğunu anlattı.

Gençlik merkezlerinin sayısını daha da artıracaklarını bildiren Kasapoğlu, sanattan kültüre, bilime kadar pek çok alanda gençleri geliştireceklerini, donanımlı bir gençliğe ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

Bakan Kasapoğlu, gençlik kamplarının da geçmişte yalnızca 4 adet bulunduğunu belirterek, "Şimdi 38 gençlik kampımız var ve bunların bir kısmı da Hatay'da. İnşallah sizle bu gençlik kamplarında yine milli manevi değerlerimiz açısından olsun, kültürde, sanatta, bilimde olsun değişik aktiviteler gerçekleştireceğiz, daha yoğun bir şekilde sizleri burada ağırlayacağız, ailenizi gerektiğinde misafir edeceğiz ama bu kampları daha yoğun kullanacağız. Yeni ve mevcut kampların daha da modern hale getirilmesinin müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum." diye konuştu.

Yurtların varlığına da işaret eden Kasapoğlu, "Yeteri kadar yurt olmadığı için gençlerimiz bazı şebekelerin ağına düşüyorlardı. Hamdolsun yurt kapasitemizi 190 binli rakamlardan 700 binli rakamlara kavuşturduk." dedi.

Kasapoğlu, gençlere yurtlarda, bilimden sanata ve spora kadar değişik konularda birtakım eğitimler verdiklerini, gençlerin umutları olduğunu belirterek, geçmişte 45 lira olan burs miktarını şimdi ise 500 liraya çıkardıklarını anlattı.

Yüksek lisansta ve doktorada verdikleri bursları, kredileri de 10 katından daha fazla arttırdıklarına değinen Kasapoğlu, "Amacımız daha güçlü bir Türkiye, daha güçlü bir gençlik ve mazlumların en anlamlı umudu olan bir ülke." ifadesini kullandı.

Türkiye'de 2002 yılı öncesinde bin 500 spor tesisinin bulunduğunu, şimdi ise bu sayının5 bine yaklaştığını bildiren Bakan Kasapoğlu, dünyanın en modern ve yeni tesislerine sahip olunduğunu vurguladı.

- "31 Mart'ta yeni bir viraj var önümüzde"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı olduğunu ve İstanbul'un o dönemde "emin eller" kavramıyla tanıştığını anlatan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elhamdülillah 1994'ten bugüne geldiğimizde çok farklı bir İstanbul görüyoruz, yaşıyoruz. Bu da tabii ki Cumhurbaşkanımızın çizdiği o vizyon vesilesiyle gerçekleşti ve 2002'den sonra yakılan o ışık sayesinde, o ışık tüm Türkiye'de yandı. Hatırlar mısınız 2002 sloganımızı? 'Yakın ışıkları Türkiye aydınlansın' demiştik ve o aydınlıkla bu günlere geldik. Şimdi 31 Mart'ta yeni bir viraj var önümüzde, inşallah bu virajı el birliğiyle yine omuz omuza dönmek zorundayız. Sizlerin desteği, enerjisi bizler için çok önemli."

Kasapoğlu, Hatay'ı sportif anlamda başarılı kılmak ve kentin gençlerine sahip çıkma, donanımlı anlamda yetiştirmek için Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Güler'in çok güzel proje ve planlarının bulunduğunu anımsattı.

- "Hatay'ımızdan milli yüzücülerimizi çıkaracağız"

Hatay'ı emin ellerde çok daha aydınlık yarınlara, çok daha güzel günlere el birliğiyle taşıyacaklarının sözünü veren Kasapoğlu, "Bunun için çok güzel projelerimiz var. Hatay'da yerel anlamda sporu güçlendirmek, sporcuyu desteklemek için havuz projelerimiz var. Örneğin bizim bakanlık olarak 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projemiz var. Bu kapsamda İnşallah Hatay'ımızda diğer projelerimiz gibi yüzmeyi de çok önemsiyoruz, İnşallah Hatay'ımızdan milli yüzücülerimizi çıkaracağız." diye konuştu.

Kasapoğlu, yerel yönetimle merkezi yönetimin birlikte çalışmasını arzu ettiklerini aktardı.

Daha sonra merkez Antakya ilçesindeki esnafı ziyaret eden Kasapoğlu, gençlere ve çocuklara çeşitli hediyeler dağıtarak, spor yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, Habib-i Neccar Camisi'nde cuma namazı kıldı, çıkışta da vatandaşlarla sohbet etti.