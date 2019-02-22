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"31 Mart'ta sandıklardan güvercinler uçacak"

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: - "31 Mart günü sandıklardan güvercinler uçacak inşallah"- "Biz de anketleri izliyoruz. Şişli adayımız Mustafa Sarıgül yüzde 60'lar düzeyinde oy potansiyeline sahip görünüyor"- Tiyatro ve sinema sanatçısı Güven Hokna'nın, DSP'nin İstanbul Üsküdar Belediye Başkan adayı olduğu açıklandı

22 Şubat 2019 Cuma 13:31
"31 Mart'ta sandıklardan güvercinler uçacak"

ANKARA (AA) - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İstanbul'da Üsküdar ilçe adaylarının tiyatro ve sinema sanatçısı Güven Hokna olduğunu belirterek, "31 Mart günü sandıklardan güvercinler uçacak inşallah." dedi.

Aksakal, parti genel merkezinde tiyatro sanatçısı Güven Hokna ile görüştü.

Görüşmenin ardından genel merkez önünde Hokna ile basın toplantısı düzenleyen Aksakal, DSP'nin son günlerde meşhur bir parti haline geldiğini belirtti.

"Bizim seçimlere katılmamızdan rahatsız olan bir kesim var." diyen Önder Aksakal, DSP'nin 33 yıldır bu ülkede siyaset yapan ve defalarca ülke yönetiminde bulunan bir parti olduğunu vurguladı.

DSP'nin geçmiş dönemlerde, Ordu ve Eskişehir büyükşehir ile Şişli'yi yönettiğini hatırlatan Aksakal, "O dönemde bu kentler belediyeciliği ve dürüst hizmeti o yaşamıştı. 31 Mart seçimlerinde de yine toplumun sevdiği, saydığı, değer verdiği adaylarımızla ve dürüst, yurtsever kalmayı başarabilmiş DSP olarak seçimlere katılacağız. Belki bu konuda çevreye rahatsızlık vermiş olabiliriz, onun için de özür dileriz." diye konuştu.

Aksakal, daha sonra Güven Hokna'nın Üsküdar Belediye Başkan adayları olduğunu açıklayarak, Hokna'ya başarılar diledi ve ilçede seçimleri kazanacağına inandığını ifade etti.

Aksakal, Güven Hokna ile DSP'nin Üsküdar'da "Cumhuriyet kent" projesini hayata geçireceğini bildirdi.

Hokna da Üsküdar'ın köklü ve kültürel geçmişi bulunan bir semt olduğunu belirterek, "Üsküdar seçimlerde müthiş bir patlama yapacak. İnşallah biz de buna vesile oluruz." dedi.

- İddialı bir şekilde çalışıyoruz

Önder Aksakal, bir soru üzerine DSP'nin aday listelerini tamamladığını ve zamanında il, ilçe seçim kurullarına verdiğini aktardı.

Şişli'de anketlerin ne durumda olduğu yönündeki bir soru üzerine Aksakal, "Biz de anketleri izliyoruz. Şişli adayımız Mustafa Sarıgül yüzde 60'lar düzeyinde oy potansiyeline sahip görünüyor. Sadece Şişli değil, Avcılar, Adalar, Kağıthane, Silivri, Beşiktaş, bu ilçelerde iddialı bir şekilde çalışıyoruz. 31 Mart günü sandıklardan güvercinler uçacak inşallah." yanıtını verdi.




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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 13:31
  1. DSP
  2. Güven Hokna
  3. Önder Aksakal
  4. seçim2019

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