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"31 Mart'ta öyle güçlü mührü vuracağız ki"

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım:- "31 Mart'ta öyle güçlü mührü vuracağız ki ülkemiz üzerinde, şehrimiz üzerinde oyunlar oynamaya çalışanlar dersini alacaklar. Bir daha da bu ülkenin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine karşı yanlış işler içerisinde olmayacaklar"

23 Mart 2019 Cumartesi 19:25
"31 Mart'ta öyle güçlü mührü vuracağız ki"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "31 Mart'ta öyle güçlü mührü vuracağız ki ülkemiz üzerinde, şehrimiz üzerinde oyunlar oynamaya çalışanlar dersini alacak. Bir daha da bu ülkenin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine karşı yanlış işler içerisinde olmayacaklar." dedi.

Esenler Dörtyol Meydanı'nda halka hitap eden Binali Yıldırım, 31 Mart'ın ülkenin birliğine ve beraberliğine karşı olanlara yanıt olacağını belirtti.

Yıldırım, "31 Mart'ta öyle güçlü mührü vuracağız ki ülkemiz üzerinde, şehrimiz üzerinde oyunlar oynamaya çalışanlar dersini alacaklar. Bir daha da bu ülkenin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine karşı yanlış işler içerisinde olmayacaklar." ifadesini kullandı.

İstanbul'un en büyük şehir yenilemesini Esenler'de gerçekleştireceklerini dile getiren Yıldırım, bu konudaki bütün çalışmaları Başbakanlığı döneminde yaptığını kaydetti.

- "Esenler'e metro geliyor"

Esenler'de büyük dönüşüm gerçekleştireceklerini belirten Yıldırım, "Esenler'e metro geliyor. Hayırlı olsun. Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu, Esenler'den geçecek. Ayrıca, Yıldız Teknik Üniversitesi-Davutpaşa Kışlasıyla-Atış Alanı arasında tramvayı da yine Tevfik Göksu ile beraber yapacağız. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 17 yılda Türkiye'yi bir baştan bir başa hizmetlerle buluşturduklarını anlatan Yıldırım,, "Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, doğu ile batıyı, güney ile kuzeyi birleştirdik. Yolları böleriz de Türkiye'yi böldürtmeyiz, bunu herkes böyle bilsin." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kimliğinizle gurur duyun"

Etnik kimliğin doğuştan gelen özellik olduğuna dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Anamıza, babamıza biz karar vermiyoruz. Onun için kimliğinizle gurur duyun. Kürt iseniz Kürtlüğünüzle gurur duyun, Türk iseniz Türklüğünüzle gurur duyun, Laz, Çerkez, Arap, Abhaz, muhacir, ne olursanız olun bu bizim gurur vesilemizdir. Ama ay-yıldızlı bayrağımızla da gurur duyacağız, vatan toprağımızla da gurur duyacağız, Türk milletiyle de gurur duyacağız. 780 bin kilometrekare vatan toprağında bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, birlikte Türkiye olacağız. Bu ülkeyi bölmeye çalışanlara, ülkemize zarar vermeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz."

Mitinge katılan vatandaşlar, alanda dev Türk bayrağı ile MHP flaması açtı. Yıldırım, konuşmasının ardından vatandaşlara karanfil ve kırmızı-beyaz atkı dağıttı.

AK Parti İlçe Başkanı Umut Özkan, MHP İlçe Başkanı Suat Yılmaz, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da konuşma yaptı.

MHP İlçe Başkanı Yılmaz, konuşmaların ardından Binali Yıldırım'a, ahşap bozkurt hediye etti.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 19:25
  1. Binali Yıldırım
  2. Esenler
  3. halka hitap
  4. miting

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