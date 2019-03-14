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"31 Mart'ta istikrarımızın bozulmasına müsaade etmeyiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz:- "31 Mart'ta istikrarımızın bozulmasına müsaade etmememiz lazım. Siyasi istikrar, ekonomik istikrarın temelidir. Bir ülkede siyasi istikrar bozulursa ekonomik istikrar da kalmaz"- "Bu seçimden sonra oluşacak olan seçimsiz dönem, Türkiye için bir fırsat penceresidir. Bu seçimsiz dönem, Türkiye'nin son yıllarda uğradığı saldırılar sonrası toparlanma ve yeniden atılım dönemi olacaktır"

14 Mart 2019 Perşembe 16:46
"31 Mart'ta istikrarımızın bozulmasına müsaade etmeyiz"

MERSİN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "31 Mart'ta istikrarımızın bozulmasına müsaade etmememiz lazım. Siyasi istikrar, ekonomik istikrarın temelidir. Bir ülkede siyasi istikrar bozulursa ekonomik istikrar da kalmaz." dedi.

Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek ile geldiği Mersin'de, merkez Akdeniz ilçesindeki Zaza Dil, Kültür ve Tarih Derneği'ni ziyaret etti.

Sonrasında merkez Yenişehir ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda vatandaşlara seslenen Yılmaz, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'nın Türk siyasetinde bir milat olduğunu belirtti.

Yılmaz, 15 Temmuz'dan sonra "Yenikapı ruhu" ile ülkenin birliğine ve beraberliğine sahip çıkanların bir araya geldiğini vurgulayarak, Cumhur İttifakı'nın temelinin atıldığını anlattı.

Türkiye'de, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimi'nin ardından 2023 yılına kadar seçimin olmadığını anımsatan Yılmaz, "Bu seçimden sonra oluşacak olan seçimsiz dönem, Türkiye için bir fırsat penceresidir. Bu seçimsiz dönem, Türkiye'nin son yıllarda uğradığı saldırılar sonrası toparlanma ve yeniden atılım dönemi olacaktır inşallah. Biz bunu temenni ediyoruz, buna hazırlanıyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, seçimin ardından çok daha rahat bir ortamda reformlar ve atılımlar yapılacağını belirterek, Türkiye'nin bu atılımlarını istemeyenlerin 31 Mart'ta ülkeyi zayıflatmaya çalıştığını ifade etti.

Ülkenin büyük saldırılarla karşı karşıya kaldığını vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"31 Mart'ta istikrarımızın bozulmasına müsaade etmememiz lazım. Siyasi istikrar, ekonomik istikrarın temelidir. Bir ülkede siyasi istikrar bozulursa ekonomik istikrar da kalmaz. Bu kadar saldırıya rağmen Türkiye ayakta kalabildiyse, kendini koruyabildiyse bunun temelinde güçlü liderlik, siyasi istikrar vardır. Bir başka ülkeye Türkiye'ye yapılan saldırıların benzeri yapılsaydı, bugün belki öyle bir ülkeden bahsedemezdik."

Yılmaz, yeni dönemde ekonomide yaşanan olumsuzlukları ortadan kaldırıp, çok daha güçlü bir şekilde yola devam edeceklerini belirterek, yeni atılımların başlayacağını aktardı.

Mersin'e de Cumhur İttifakı ile yeni bir yerel yönetim anlayışı getirmek istediklerini bildiren Yılmaz, bu yönetimin merkezi hükümetle uyum içerisinde çalışacağını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 16:46
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  2. 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimi
  3. Ak Parti
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