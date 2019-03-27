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"31 Mart'ı bir yerel seçim gibi düşünmeyin"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya:- "31 Mart'ı bir yerel seçim gibi, sadece bir belediye başkanına atılan oy gibi düşünmeyin. Burada sandıkta atılan her oy, Recep Tayyip Erdoğan'a atılmış bir oydur"

27 Mart 2019 Çarşamba 16:53
"31 Mart'ı bir yerel seçim gibi düşünmeyin"

KIRŞEHİR (AA) - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, "31 Mart'ı bir yerel seçim gibi, sadece bir belediye başkanına atılan oy gibi düşünmeyin. Burada sandıkta atılan her oy, Recep Tayyip Erdoğan'a atılmış bir oydur." dedi.

Yerlikaya, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Kırşehir Temsilciliği ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kırşehir Temsilciliğini ziyaret etti. TÜGVA Kırşehir Temsilcisi Sergen Özdemir'den çalışmaları hakkında bilgi alan Yerlikaya, gençlerin geleceğin teminatı olduğunu söyledi.

Hep birlikte gençlerle Türkiye'nin 2023, 2051 ve 2071 hedeflerine hızlı bir şekilde ilerlediklerini belirten Yerlikaya, yerel seçim sürecine değinerek, demokrasinin güzelliğinin yaşanacağını vurguladı.

Bazı gençlerin bu seçimde oy kullanacağını hatırlatan Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Demokrasinin güzelliği ile bazı genç arkadaşlarımız oy kullanacak. Yaşı 18'den küçük olanlar ise oy kullanmayacak ama ailesine, eşine, dostuna, oy kullananlara söylemleri olacaktır. Bugün seçilme yaşını 18'e indirip, gençlerimizi onurlandırmış bir liderimizin seçimine dahil olacağız. O zamanlar Cumhurbaşkanımızı eleştirenler, 'çocuklardan idareci mi olur' diyenlere rağmen seçilme yaşını 18'e düşüren, gençlere 'beni seçen, seçebilen, oy verebilen, tabii ki de seçilmeli' diyen bir liderin partisiyiz. TÜGVA da bu anlamda Cumhurbaşkanımızın kıymetlisidir, değerlisidir, TÜGVA'yı her daim desteklemiştir."

Bu seçimlerin yerel anlayışla düşünülmemesi gerektiğini vurgulayan Bakan Yardımcısı Yerlikaya, şunları kaydetti:

"31 Mart'ı bir yerel seçim gibi, sadece bir belediye başkanına atılan oy gibi düşünmeyin. Burada sandıkta atılan her oy, Recep Tayyip Erdoğan'a atılmış bir oydur. Bu sandıkta atılan her oy Orta Doğu'da, Afrika'da, Balkanlarda, 'kimsemiz yok mu' dendiğinde önce Allah, sonra Recep Tayyip Erdoğan'a, mazlumların sesi olan bir Cumhurbaşkanına atılan oydur. Bu sandıkta atılan her oy, ümmetin kabul edilmiş duasına atılan bir oydur. Onun için bu hassasiyetle yolumuza hızla devam edelim. Kafası karışık arkadaşlar vardır, dışarıda da vardır. Bunlarla konuşalım, gerçekleri, doğruları anlatalım."

Yerlikaya, daha sonra Cacabey Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek, atölyeler ve salonlarda çalışan gençlerle sohbet etti. Engelli gençler, el ürünlerini Yerlikaya'ya hediye etti. Halk oyunu ekibinin gösterisini izleyen Yerlikaya, güreş takımı ile de yakından ilgilendi.

Ziyaretlere, Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan, Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürü Faruk Şahin ve diğer yetkililer katıldı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 16:53
  1. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya
  2. Kırşehir ziyareti

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