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"31 Mart yerel seçimleri sadece bir belediye seçimi değildir"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:- "Önümüzdeki 31 Mart yerel seçimleri sadece bir belediye seçimi değildir. Bizim kutlu yürüyüşümüzde, kutlu davamızda önemli yol ayrımıdır"

17 Şubat 2019 Pazar 14:55
"31 Mart yerel seçimleri sadece bir belediye seçimi değildir"

ÇANAKKALE (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Önümüzdeki 31 Mart yerel seçimleri sadece bir belediye seçimi değildir. Bizim kutlu yürüyüşümüzde, kutlu davamızda önemli yol ayrımıdır." dedi.

Varank, AK Parti'nin Lapseki Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında yaptığı konuşmada, bu ilçenin tarih boyunca kıskanılan bir yer olduğunu belirterek, bütün medeniyetlerin Lapseki'yi elinde tutabilmek için büyük gayret gösterdiğini ifade etti.

Lapseki'nin, Türk milletinin bu topraklarda tutunabilme mücadelesinde özel bir yerinin olduğunu vurgulayan Varank, şunları söyledi:

"Kutlu Çanakkale Zaferi'nde Lapseki önemli bir lojistik merkezi olarak o zaferin kazanılmasında çok büyük katkı sağlamıştır. Bu topraklarda yatan şühedaya bizim vefa borcumuz var. Değerli kardeşlerim, bizim sizlere hizmet sözümüz var. Ne mutlu ki Bülent Turan gibi bir kardeşimiz sizlerin arasından, sizin evladınız olarak çıkmış ve Lapseki'ye hizmet ediyor. Ankara'da hem Mecliste hem bakanlıklarda her daim Bülent Turan kardeşimizin nasıl Lapseki için, nasıl Çanakkale için çalıştığına bizzat şahit oluyoruz. Sizin bir de değerli, çalışkan belediye başkanınız var. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz kardeşimizin Lapseki için neler yaptığını sizler çok iyi biliyorsunuz. Son 5 yılda Lapseki'nin kavuşması gereken en temel belediyecilik hizmetini Eyüp Yılmaz kardeşimiz bu ilçeye getirdi. Lapseki doğal gazla da tanıştı. Doğal gazın gelmesiyle evinizdeki konfor giderek artacak."

Varank, yıllardır Çanakkale merkez belediyesini yönetenlerin, Eyüp Yılmaz'ın yerine getirdiği bu hizmetleri sağlayamadığını dile getirdi.

Yürüyüş yollarıyla ilçenin çok güzel bir kordonunun bulunduğunu anlatan Varank, "Çanakkale merkezde böyle bir kordon görebiliyor musunuz? Biz hizmet ve gönül belediyeciliğini Çanakkale'de devam ettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bugün Teknopark'ın yeni binasının açılışını da yapacaklarını aktaran Varank, burasının yüzde 100 dolulukla çalışacağını belirtti.

Bakan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orada Ar-Ge yapacak, Çanakkale ekonomisine katkı sağlayacak firmalarımız hazır bekliyor. O firmalarımızın açılışın ardından Türkiye'ye değer katmaya başlayacak. Ezine'de kuracağımız Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile müthiş bir potansiyel taşıyan Çanakkale'nin tarımını, üretimini bir üst seviyeye çıkartacağız. Lapseki, Çanakkale'nin meyve deposudur. Burada yetişen çok lezzetli ürünlerimiz Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde çok farklı değerlendirilecek, uluslararası standartlarda işlenerek buradan Avrupa'ya ve dünyaya ihraç edilecek."

- "Her türlü kumpasla mücadele ederek bugünlere geldik"

Bakan Mustafa Varank, bir yandan hizmet için koştururken, diğer yandan kendilerini ideolojiyle engellemeye, paçalarından tutup aşağı çekmeye çalışanlarla mücadele ettiklerini vurguladı.

Kendilerinin "yatırım, istihdam, ihracat" dediğini ancak onların ise hepsini bir kenara bırakarak karanlık ittifaklarla Türkiye'nin geleceğini karartmak istediğini belirten Varank, şöyle konuştu:

"Son 6 yılda yaşadıklarını sizler çok iyi biliyorsunuz. Biz bu ülkede her türlü kumpasla mücadele ederek bugünlere geldik. En son 15 Temmuz hain darbe girişimiyle, siz değerli kardeşlerimiz sayesinde mücadele ederek o hain darbe girişiminin de üstesinde geldik. Birtakım çevreler, Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü durdurmak, Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesi çıkma yürüyüşünü durdurmak için hemen ön plana çıkıyor.

Önümüzdeki 31 Mart yerel seçimleri sadece bir belediye seçimi değildir. Bizim kutlu yürüyüşümüzde, kutlu davamızda önemli yol ayrımıdır. İnşallah 31 Mart seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a büyük bir destek vererek tekrar hem belediyecilikte AK Parti'nin arkasında olduğunuzu hem de Türkiye'nin kutlu mücadelesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında olduğunuzu göstereceksiniz."

Törene AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul'dan kara yoluyla Çanakkale'ye geldi. Gelibolu'dan Lapseki'ye vapurla geçen Bakan Varank, turistlerle martılara simit attı.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 14:55
  1. Çanakkale
  2. Lapseki
  3. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

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