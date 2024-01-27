Siyasi partilerin o pusuladaki yerleri belli oldu! İşte AK Parti, CHP ve MHP'nin sırası

Yüksek Seçim Kurulu, seçime katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerini belirlemek üzere kura çekimini gerçekleştirdi.

YSK Başkanı Yener'in açıklamaları şöyle:

* 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel seçimlerine katılacak olan siyasi partilerimizin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesiyle ilgili olarak Kurulumuzca yapılacak olan kura çekim törenine hoş geldiniz.

* YSK kararıyla seçime katılma yeterliliğine sahip 36 siyasi parti tespit ve ilan edilmiştir. Seçim takviminde işleyen süreç içerisinde Yenilik Partisi, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılmayacağını belirttiğinden kura çekimine 35 siyasi partimiz katılacaktır. Yine devam eden süreç içerisinde seçime katılan siyasi partilerimizden Büyük Türkiye Partisi, ismini Ocak Partisi olarak değiştirdiğinden kura çekimine bu isimle katılacaktır.

KURALAR ÇEKİLİYOR...

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Adalet ve Kalkınma Partisi - 1

İYİ Parti - 2

Sol Parti - 3

Büyük Birlik Partisi - 4

Memleket Partisi - 5

Anavatan Partisi - 6

Demokratik Sol Parti - 7

Yeniden Refah Partisi - 8

Halkların Eşitlik Demokrasi Partisi - 9

Türkiye Komünist Partisi - 10

Anadolu Birliği Partisi - 11

Zafer Partisi - 12

Halkın Kurtuluş Partisi - 13

Türkiye Komünist Hareketi - 14

Bağımsız Türkiye Partisi - 15

Gelecek Partisi - 16

Yeni Türkiye Partisi - 17

Cumhuriyet Halk Partisi - 18

Emek Partisi - 19

HÜDA-PAR - 20

Hak ve Özgürlükler Partisi - 21

Ocak Partisi - 22

Adalet Birlik Partisi - 23

Demokrat Parti - 24

Güç Birliği Partisi - 25

Millet Partisi - 26

Milli Yol Partisi - 27

Adalet Partisi - 28

Genç Parti - 29

Aydınlık ve Demokrasi Partisi - 30

Milliyetçi Hareket Partisi - 31

Türkiye İşçi Partisi - 32

Demokrasi ve Atılım Partisi - 33

Saadet Partisi - 34

Vatan Partisi - 35