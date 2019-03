BAYBURT (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "31 Mart seçimleri bizi 21. yüzyıl hedeflerimizle buluşturacak bir kırılma seçimidir." dedi.

Bakan Soylu, Bayburt Spor Salonu'nda düzenlenen proje tanıtım programında yaptığı konuşmada, Bayburt'un pusulası şaşanların değil, pusulası şaşanlara doğru istikameti gösteren bir şehir olduğunu söyledi. Çok zorluk, sıkıntı ve dert çektiklerini anlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Darbe gördük, Başbakan asılması gördük, bakanların asılmalarını gördük, sağ-sol, Türk-Kürt, Alevi-Sünni, başı açık-başı örtülü, neredeyse memleketimizi bütün farklılıkları üzerinden ayrıştırmaya tabi tutulacak her türlü ama her türlü fitneyi gördük. Ekonomik olarak saldırdılar, terör çıkardılar. İlerlememizi istemediler. Zenginleşmemizi, güçlü olmamızı, ayaklarımızın üstünde durmamızı hiçbir zaman istemediler. Gözümüze baktılar, 'Sizin oyunuz ne işe yarar?' dediler. Ecüş bücüş gördüler, 'Bu ülkeyi siz mi idare edeceksiniz?' dediler, hakir gördüler, küçük gördüler. Gün oldu kutsallarımızla uğraştılar. Gün oldu hepimiz, sizler şahitsiniz, değerlerimize el uzattılar."

Milletin her sandığa gidişinde kurulan tezgaha, oluşturulan kumpasa, oyuna 50 gramlık oy pusulasıyla cevap verdiğine işaret eden Soylu, "Hiç istikametinizi bozmadınız. Memleketinizin büyümesini, zenginleşmesini, özgürleşmesini, istikametini hiç bozmadınız. Hep devam ettirmeye çalıştınız. 'Biz Bayburt kadar güçlü bir destek veriyoruz.' dediniz. Hep birlikte bir tek bizden sonra gelecek nesiller, gençlerimiz artık şu darbeleri, şu ekonomik saldırıları, kardeşin kardeşe düşmesini bir daha yaşamasınlar diye güçlü bir Türkiye'de geleceğe uzansınlar istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyada "Haksızlığa uğradık." diyen kim varsa ona el uzamakla mesul olduklarını vurgulayan Soylu, "Çünkü biz Müslümanız. Biz başka toplumlara benzemeyiz, başka milletlere benzemeyiz. Vefayı unutan, komşusunu unutan, tarihi unutan, ecdadını unutan, annesi babasının söylediklerini unutan, annesini babasını huzurevine gönderen Batı toplumlarına hiç benzemeyiz. Biz mezarlarına dahi sahip çıkan büyük bir milletiz." diye konuştu.

Süleyman Soylu, bu seçimin kritik olduğuna, 50 yıldır 4,5 yıl seçim olmayan hiçbir dönem olmadığına dikkati çekerek şunları söyledi:

"Yıllardan beri seçimdeyiz. İlk kez Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile önümüzde çok güzel, bütün dünyaya umut vereceğimiz, çocuklarımızın daha rahat iş bulacağı, yatırımlarımızın artacağı, herkesin birlik ve beraberlikle kendini kucaklayabileceği tam 4,5 yıllık bir zaman dilimi var. Bayburtlular, nasıl bugüne kadar yaptıysanız, Tayyip Erdoğan'ın ayağına topu sabitleyin de bir, Kılıçdaroğlu'nun kalesini sallasın. 4,5 yıl Türkiye'yi tutabilene aşk olsun."

"Terör örgütü PKK ile Türkiye'yi terbiye edeceklerdi, 15 bin terörist vardı. Şimdi 700 tane kaldı." diyen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiç merak etmeyin, şu anda binlerce evladımız 4 metre, 5 metre kar varken operasyon yapıyor her tarafta. Bir taraftan Kato'da, bir taraftan Cudi'de, bir taraftan Gabar'da, Bestler Deresi'nde, Ağrı Dağı'nda, Tendürek'te, Tunceli'de Pülümür Deresi'nde kimseye nefes aldırmıyorlar. O günler geçti, bu ülkenin başına kim musallat olmaya çalışırsa onu yerin yedi kat dibine gömmezsek namerdiz. Artık Türkiye'nin geleceğini, Türkiye'nin yarınlarını engelleyecek adımlarını atabilecek takati göstermedikleri için başka senaryoları ortaya koyuyorlar."

MHP ile kurulan ittifakı hatırlatan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Biz kurduk ama onlar da başka şeyler yapıyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Hatırlıyorsunuz, bir tane eş başkanları var, adamın suratında meymenet yok. Çıkmış diyor ki 'Kürdistan'da...' Tövbe estağfurullah, 'Kürdistan'da biz kazanacağız, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Adana'da AK Parti', onlar AKP diyor, 'MHP'ye kaybettireceğiz. İstanbul'da, Ankara'da kullanılan her oyun, Adana'da kullanılan her oy 'Silopi'ye, Cizre'ye destek olacak.' diyor, 'Selam olacak.' diyor. Hayırlı olsun, CHP, İYİ Parti, Allah selamet versin. Saadet Partisi, hepsi omuz omuza kol kola girmişler, hepsi PKK'nın taşeronu olmuş, bir terör örgütünün taşeronu olmuşlar. Yazıklar olsun, bir terör örgütüyle kol kola giriyorlar, belediye meclis üyeliklerini paylaşıyorlar, belediye eş başkanlıklarını paylaşıyorlar, her şeyi paylaşıyorlar."

"Biz Cumhur İttifakı'nı niçin kurduk biliyor musunuz?" diye soran Soylu, "Son 6-7 yıldır bizim üzerimize gelmelerinden dolayı. 'Yeter artık' dedik, yeter ve bu yetere ait bir şekilde güçlü bir set, güçlü bir bent oluşturduk. Hiç merak etmeyin, önümüzdeki 4,5 yıl hükümette, önümüzdeki 5 yıl belediyelerde çok güçlü bir adım atacağız." dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın konuşmalarına işaret eden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yumuşak yumuşak konuşuyor güya başka yerlerde. Diyor ki, bakın söylediği söz önemli, '40 yıllık mücadelemizi bu yerel seçimle taçlandıracağız.' diyor. 'Her sandığa gidişiniz 40 yıllık mücadelemize bir katıktır'. 40 yıl önce ne kuruldu? PKK terör örgütü kuruldu. Seçimi PKK terör örgütüyle beraber endekslemeye çalışan anlayışla bugünün CHP'nin anlayışı bir. Ben de diyorum ki ey Ankaralılar, İstanbullular, ey Adanalılar, İzmirliler, PKK'yı İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e, Adana'ya musallat etmeyin, ne olursunuz. Biz 94 belediyeye kayyum atadık, onları oradan sildik süpürdük, onu tekrar o belediyelere musallat etmeyin ne olursunuz."

İçişleri Bakanı Soylu, "Kılıçdaroğlu'nun adım attığı yerde ot bitmiyor. Hakikaten ot bitmiyor nereye adımını atarsa. Bu adayların belirlenmesi günü var ya, adayların belirlenmesi günü partisini kapattı kaçtı. Parti genel başkanı partisini kapatıp kaçar mı? 10 katlı binayı idare edemiyorsun, Türkiye'yi nasıl idare edeceksin." dedi.

Soylu, 2017 yılında 941 kişinin uyuşturucudan öldüğüne dikkati çekerek şunları dile getirdi:

"Ne oldu biliyor musunuz şimdi? 2018'de Aralık ayı hariç 941 sayısı 491'e düştü. Büyük bir mücadele veriyoruz Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla. 'Bunu sökeceksiniz, bitireceksiniz.' dedi. 57 bin kişiyi de kodese gönderdik, şimdi 57 bin kişi kodeste. Orada anlatsınlar dertlerini. Cumhuriyet tarihinin en büyük yakalamalarını yaptık. 7,2 ton esrar bir günde Diyarbakır'da. 18 Avrupa ülkesi bir yılda yakalayamıyor. 1,5 ton eroin, bin 250 kilogram eroin, 1 tonu aşan kokain, sadece 260 ton bonzai yapılabilecek maddeyi 2 ay önce ele geçirdik. Ülkemizin gençlerini zehirleyeceklerdi."

Bakan Soylu, 275 organize suç çetesini çökerttiklerini vurgulayarak "300 uyuşturucu tacirini, en üstteki örgüt liderlerini kulağından tuttuk, doğrudan kodese gönderdik. Tefecilerle uğraşıyoruz, hükümetimizin, ülkemizin siyasal istikrarı var diye güçlüyüz diye terörle mücadele ediyoruz. Öyle Hakkari'de, Şırnak'ta, Gabar'da, Tendürek'te, Cudi'de, Kato Dağı'nda, evet buzul dağlarında, iki yaka tepelerinde dil kesiyoruz." diye konuştu.

31 Mart seçimlerine değinen Soylu, "Eğer 31 Mart akşamı bizim bir yerlerde kaybettiğimizi görürlerse var ya bizim hafif zafiyete düştüğümüzü görürlerse anamızdan emdiğimiz sütü 5 yıl burnumuzdan getirirler. Ben Kılıçdaroğlu'nu demiyorum, onun kabiliyeti ne ki, yeteneği ne ki, o birinin papağanı olmuş duruyor, Amerika'nın, Avrupa'nın. Etrafımızda oyun kuranlar, zafiyetimizi bekleyenler, bir günde ilerlememizi geri döndürmek için her şeyi yapar." dedi.

"31 Mart seçimleri bizi 21. yüzyıl hedeflerimizle buluşturacak bir kırılma seçimidir." diyen Soylu, şunları kaydetti:

"Kıymetli hemşehrilerim, kıymetli Bayburtlular, şunlara gerekli dersi bir verin, gerekli dersi 31 Mart akşamı hep beraber verelim. Önümüzdeki 4,5 yıl her birimiz için, ülkemizin geleceği için, ülkemizin yarınları için hep beraber ama hep beraber gerçekleştirebileceğimiz, 31 Mart'ta atacağımız adıma bağlıdır. Yoksa bize nefes aldırmazlar. 31 Mart'ta şu Türkiye'ye saldıranların, büyümemizi istemeyenlerin, onların buradaki distribütörlerinin ne olursunuz biletini bir kesin, bir daha memleketimle alakalı bir şey yapabilme kabiliyetine sahip olmasınlar."

Süleyman Soylu, AK Parti Bayburt Belediye Başkan adayı Fatih Yumak’a da destek istedi.

Konuşmanın ardından Yumak, projelerini anlattı.