0553 313 94 23

"31 Mart gecesi ittifakımızın zaferini beraber kutlayacağız"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:- "Öncelikle Maraş olmak üzere 31 Mart gecesi, ittifakımızın zaferini beraber kutlayacağız"- "İnşallah seçimlerde hep beraber göreceğiz, bu ittifak büyük bir güçle bu seçimlerden çıkacak"

12 Ocak 2019 Cumartesi 14:40
"31 Mart gecesi ittifakımızın zaferini beraber kutlayacağız"

KAHRAMANMARAŞ (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Öncelikle Maraş olmak üzere 31 Mart gecesi, ittifakımızın zaferini beraber kutlayacağız." dedi.

Partisinin aday tanıtım toplantısına katılmak üzere kente gelen Çelik, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığını ziyaret etti.

İl Başkanı Ertuğrul Doğan ve partililerce karşılanan Çelik, daha sonra bir süre partililerle sohbet etti.

Çelik, burada yaptığı açıklamada, önümüzdeki seçim sürecinin önemine dikkati çekti.

Bütün illerde aday tanıtım toplantılarının yapıldığını anımsatan Çelik, önümüzdeki haftada da açıklamaların olacağını belirtti.

Türkiye'nin her tarafında yerel seçimlere hazırlık doğrultusunda güçlü bir şekilde çalışmaların sürdüğünü ifade eden Çelik, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra ilk yerel seçim olduğu için çok tarihi bir önemi var. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin pozitif etkilerini, katkılarını, yerelde de görülebilmesi açısından son derece önemli bir seçim sürecidir. İnşallah seçimlerde hep beraber göreceğiz bu ittifak büyük bir güçle bu seçimlerden çıkacak. Vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi, ortaya koyduğumuz ortak iradeyle bu şekilde gerçekleşecek." diye konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisine misafir olduklarını dile getiren Çelik, Maraş'ta gördükleri bu birlik, dirlik ve kardeşlik ilişkisinin çok güzel olduğunu belirtti. Çelik, "Öncelikle Maraş olmak üzere 31 Mart gecesi ittifakımızın zaferini beraber kutlayacağız." ifadesini kullandı.

MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan'ın konuşmasının ardından Çelik ve beraberindekiler, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Ömer Çelik, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ve partililerce karşılandı.



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 14:40
  1. Ak Parti
  2. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
  3. Kahramanmaraş
  4. MHP
  5. yerel yönetimler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'da su muamması! Vatandaş tedirgin
    1. İstanbul'da su muamması! Vatandaş..
    2. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:
    3. Bakan resmen açıkladı! Tüm marketlerde..
    4. Ukrayna Türkiye'den İHA alıyor
    5. 101 yaşındaki nineye doğum günü..
    6. Yemen için yardım müzayedesi yapıldı
    7. Fenerbahçe taraftarı Soner Ergen..
    8. Taşeron zam son dakika 2019
    9. "31 Mart gecesi ittifakımızın zaferini..
    10. Ertuğrul'da seyirciyi ekrana..
    11. Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde yoğunluk
    12. Artvin'de uyuşturucu operasyonu
    13. Bu da taahhütlü kumar! Gençler bahis..
    14. Taraftarları heyecanlandıran gelişme!..
    15. Elektrik faturaları yüzde 30 nasıl..
    16. "Sporu tabana yayacağız"
    17. Üniversite kitabında akılalmaz soru:..
    18. Ali Koç müjdeyi verdi! "Salı gününü bekl
    19. Artistik buz pateninde gümüş madalya
    20. Emekliye ocak zammı ne kadar?
    Başkan Erdoğan: Milyonlarca bez torba hazırlatıyoruz
    Başkan Erdoğan: Milyonlarca bez torba hazırlatıyoruz
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke

    Günün Karikatürü

    12 Ocak 2019
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi