"31 Mart bir şenlik ve zafer havasına dönecek"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bu millet, yeni ve güçlü Türkiye ideali etrafında Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye ve adaylarına sahip çıkacak ve 31 Mart'ı bir şenlik ve zafer havasına döndürecektir." dedi.

Kurtulmuş, partisinin önceki dönem teşkilat mensuplarıyla bir araya geldiği Sultanbeyli Semazen Düğün Salonu'nda düzenlenen toplantıda, siyasetin üç ayağını güçlü tutmak zorunda olduğunu söyledi.

Bu ayaklardan birincisinin iddia olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Bu topraklarda iddia sahibi olmayan bir siyasi hareket var olamaz. İddiası olmayanın da siyasette güçlü olma şansı yok. Eğer bu iddiamız olmasaydı, 'yeni ve güçlü bir Türkiye kuracağız' iddiamız olmasaydı, bugün burada olmazdık. Eğer o iddiamız olmasaydı Sayın Cumhurbaşkanımız 'Dünya 5'ten büyüktür.' diyemezdi. Hem dünyadaki mazlum milletlerin haklarını çiğneyen hem de bu coğrafyayı ateş topu haline getiren siyonizmin dizginlemez saldırganlığıdır. Bu saldırganlığı dizginleyecek olan Türkiye'dir. Sizin iradenizdir. Bu iradeden hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'un Golan Tepeleri ile ilgili attığı tweete değinen Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 25 yılda Ortadoğu coğrafyası etnik bakımdan bölünmeye başlandı. Herkes düşman yapılmaya çalışıldı. Şimdi ise insanların gönüllerini ayırmaya çalışıyorlar. Bizim kitabımızda insanları mezhep ve meşreplerine göre ayırmak olmaz. Bu iddianız yoksa siyasette savrulur gidersiniz. Türkiye kendi kendine yeten bir ülke olacak, ağır sanayisini geliştirecek, kendi savunma sanayisini oluşturacak. Biz bunları söylerken, birileri de Türkiye'nin ayağına çelme takmaya çalışıyor. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Ancak iddia sahibi olmak yeterli değil, irade sahibi de olmak gerekir. Çelikten bir irade sahibi olmalıyız. Bu siyasi hareket şimdiye kadar yaşadığı zorluklar karşısında yılsaydı bugün zaten burada olmazdı. Her seferinde önü kesilmeye çalışıldı. Cumhurbaşkanımız, 'muhtar bile olamaz' derken Cumhurbaşkanı oldu. Milletimiz, bu iradenin arkasında iddiasını en son 15 Temmuz gecesinde göstermiştir. İddiasının kuru bir iddia olmadığını 251 şehit, binlerce gazimizle ispat etmiştir. Eğer o gece o irade gösterilemeseydi bu gece bu toplantı olmayacaktı."

- "31 Mart seçimleri fevkalade önemli bir seçimdir"

Kurtulmuş, siyasetteki üçüncü unsurun da ahlak olduğunu dile getirerek, bunun da tevazu, samimiyet ve gayret sahibi olmaktan geçtiğini belirtti.

Numan Kurtulmuş, 31 Mart seçimlerinin fevkalade önemli bir seçim olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bir yerel seçimdir ama çoktan bir genel seçim havası kazandı. Türkiye'de Erdoğan, AK Parti karşıtı ve istikrar karşıtı olanlar topyekün bir araya gelerek, 15 Temmuz ve Gezi Parkı'nda yıkamadıkları iradeye karşı bu sefer sandık yolunu denemektedirler. Onların fırsata çevirmeye çalıştığı yerel seçimi, asıl siz fırsata çevirecek ve Türkiye'nin önünü açacaksınız. Bunların hepsi aynı şeyi söylüyor, 'Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin.' Bu milletin, 31 Mart'ta tam tersi bir iradeyi ortaya koyup, bunların hepsine cevap vermesi lazım. Bu millet, yeni ve güçlü Türkiye ideali etrafında Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye ve adaylarına sahip çıkacak ve 31 Mart'ı bir şenlik ve zafer havasına döndürecektir. Bu seçimde çok sayıda Kürt kardeşimizin, Sultanbeyli'de ve İstanbul'da birlik beraberliğe oy vereceğini umut ediyorum."

Kurtulmuş, 31 Mart seçiminin Türkiye için bir beka meselesi olduğunu, bu nedenle son 10 günde daha fazla çalışılması gerektiğini söyledi.



