0553 313 94 23

"31 Mart bir şenlik ve zafer havasına dönecek"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş:- "Bu millet, yeni ve güçlü Türkiye ideali etrafında Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye ve adaylarına sahip çıkacak ve 31 Mart'ı bir şenlik ve zafer havasına döndürecektir"

22 Mart 2019 Cuma 22:45
"31 Mart bir şenlik ve zafer havasına dönecek"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bu millet, yeni ve güçlü Türkiye ideali etrafında Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye ve adaylarına sahip çıkacak ve 31 Mart'ı bir şenlik ve zafer havasına döndürecektir." dedi.

Kurtulmuş, partisinin önceki dönem teşkilat mensuplarıyla bir araya geldiği Sultanbeyli Semazen Düğün Salonu'nda düzenlenen toplantıda, siyasetin üç ayağını güçlü tutmak zorunda olduğunu söyledi.

Bu ayaklardan birincisinin iddia olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Bu topraklarda iddia sahibi olmayan bir siyasi hareket var olamaz. İddiası olmayanın da siyasette güçlü olma şansı yok. Eğer bu iddiamız olmasaydı, 'yeni ve güçlü bir Türkiye kuracağız' iddiamız olmasaydı, bugün burada olmazdık. Eğer o iddiamız olmasaydı Sayın Cumhurbaşkanımız 'Dünya 5'ten büyüktür.' diyemezdi. Hem dünyadaki mazlum milletlerin haklarını çiğneyen hem de bu coğrafyayı ateş topu haline getiren siyonizmin dizginlemez saldırganlığıdır. Bu saldırganlığı dizginleyecek olan Türkiye'dir. Sizin iradenizdir. Bu iradeden hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'un Golan Tepeleri ile ilgili attığı tweete değinen Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 25 yılda Ortadoğu coğrafyası etnik bakımdan bölünmeye başlandı. Herkes düşman yapılmaya çalışıldı. Şimdi ise insanların gönüllerini ayırmaya çalışıyorlar. Bizim kitabımızda insanları mezhep ve meşreplerine göre ayırmak olmaz. Bu iddianız yoksa siyasette savrulur gidersiniz. Türkiye kendi kendine yeten bir ülke olacak, ağır sanayisini geliştirecek, kendi savunma sanayisini oluşturacak. Biz bunları söylerken, birileri de Türkiye'nin ayağına çelme takmaya çalışıyor. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Ancak iddia sahibi olmak yeterli değil, irade sahibi de olmak gerekir. Çelikten bir irade sahibi olmalıyız. Bu siyasi hareket şimdiye kadar yaşadığı zorluklar karşısında yılsaydı bugün zaten burada olmazdı. Her seferinde önü kesilmeye çalışıldı. Cumhurbaşkanımız, 'muhtar bile olamaz' derken Cumhurbaşkanı oldu. Milletimiz, bu iradenin arkasında iddiasını en son 15 Temmuz gecesinde göstermiştir. İddiasının kuru bir iddia olmadığını 251 şehit, binlerce gazimizle ispat etmiştir. Eğer o gece o irade gösterilemeseydi bu gece bu toplantı olmayacaktı."

- "31 Mart seçimleri fevkalade önemli bir seçimdir"

Kurtulmuş, siyasetteki üçüncü unsurun da ahlak olduğunu dile getirerek, bunun da tevazu, samimiyet ve gayret sahibi olmaktan geçtiğini belirtti.

Numan Kurtulmuş, 31 Mart seçimlerinin fevkalade önemli bir seçim olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bir yerel seçimdir ama çoktan bir genel seçim havası kazandı. Türkiye'de Erdoğan, AK Parti karşıtı ve istikrar karşıtı olanlar topyekün bir araya gelerek, 15 Temmuz ve Gezi Parkı'nda yıkamadıkları iradeye karşı bu sefer sandık yolunu denemektedirler. Onların fırsata çevirmeye çalıştığı yerel seçimi, asıl siz fırsata çevirecek ve Türkiye'nin önünü açacaksınız. Bunların hepsi aynı şeyi söylüyor, 'Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin.' Bu milletin, 31 Mart'ta tam tersi bir iradeyi ortaya koyup, bunların hepsine cevap vermesi lazım. Bu millet, yeni ve güçlü Türkiye ideali etrafında Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye ve adaylarına sahip çıkacak ve 31 Mart'ı bir şenlik ve zafer havasına döndürecektir. Bu seçimde çok sayıda Kürt kardeşimizin, Sultanbeyli'de ve İstanbul'da birlik beraberliğe oy vereceğini umut ediyorum."

Kurtulmuş, 31 Mart seçiminin Türkiye için bir beka meselesi olduğunu, bu nedenle son 10 günde daha fazla çalışılması gerektiğini söyledi.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 22:45
  1. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
  2. Sultanbeyli Semazen Düğün Salonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den Venezuela Ulusal Kalkınma Bankasına yaptırım kararı
    1. ABD'den Venezuela Ulusal Kalkınma..
    2. Emine Erdoğan ilk kez Atıkmatik'i..
    3. Bakan Albayrak canlı yayında soruları..
    4. "Cumhur İttifakı, PKK'yı yok edelim..
    5. Almanya'da eyalet İçişleri Bakanı..
    6. Anket açıklandı: ABD'de çöküş itirafı!
    7. Nijer'de terör saldırısı! Ölüler var
    8. "Dövizle ilgili yeni bir manipülasyon..
    9. Arnavut taraftarlardan skandal..
    10. UEFA duyurdu: Neymar suçlu, ceza alacak
    11. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    12. GÜNCELLEME 2- İsrail askerleri..
    13. Yunus Emre, hayal perdesinde sahnelendi
    14. Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın:..
    15. İngiltere'deki cami saldırısıyla..
    16. Yeni Zelanda'da yaşananların acısı..
    17. İnternet üzerinden satarken yakalandı!..
    18. Uludağ Ekonomi Zirvesi
    19. Musul’daki feribot kazasıyla ilgili 16..
    20. İstanbul'un kuleleri ve köprüleri..
    21. Tansiyonu düşüren hamle! İmran Han..
    22. "Yapacağımız belediyecilik tüm..
    23. Bakan Kasapoğlu açıkladı: 20'şer bin..
    24. Bakan Turhan: “Türkiye’nin her tarafı..
    25. Kuzenler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü
    26. Bakan Kasapoğlu'ndan Beykoz..
    27. Afrikalı çocuklardan Cumhurbaşkanı..
    28. Polis memuruna küfretmişti... Mahkeme..
    29. "31 Mart bir şenlik ve zafer havasına..
    30. Ekrem İmamoğlu, yapılmış tramvayı..
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    İmamoğlu'nun 15 Temmuz'da attığı skandal tweet ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun 15 Temmuz'da attığı skandal tweet ortaya çıktı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye tarihinde ilk kez bu yöntemle petrol keşfi yapıldı
    Bakan Dönmez duyurdu: Türkiye tarihinde ilk kez bu yöntemle petrol keşfi yapıldı
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'