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"31 Mart bir milattır"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "31 Mart bir milattır, bir eşiktir, devletimizin bekası ve bu toprakların tüm değerlerinin korunması adına yapılacak önemli bir sınavdır"

23 Ocak 2019 Çarşamba 13:01
"31 Mart bir milattır"

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yerel seçimlere ilişkin, "31 Mart bir milattır, bir eşiktir, devletimizin bekası ve bu toprakların tüm değerlerinin korunması adına yapılacak önemli bir sınavdır." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Orta Doğu'nun kardeş kavgaları, açlık, yıkım ve ölümler ile anılır hale geldiğini belirtti.

"Bu coğrafyada kök salmış büyük medeniyetlerin ürünü olan ortak mirasın hunharca katledilmesine yüreğimiz parçalanarak şahit oluyoruz." diyen Destici, Orta Doğu halkları arasında büyük bir güvensizlik havası oluşturulduğuna işaret etti.

Destici, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına da değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'yi oyalamak, terör örgütü PKK/PYD'nin yerleşmesini ve mevzi kazanmasını amaçlamak amacıyla, zaman kazanma derdindeler.Bu tespitimizi, Suriye'de birkaç gün arayla gerçekleşen, ABD konvoylarına düzenlenen intihar saldırıları da desteklemektedir.Her ne hikmetse, ABD nerede olmak istiyorsa, orada terör örgütü DEAŞ'ın bombaları patlayıveriyor. ABD, hangi emelini uygulamaya sokmak istiyorsa, tam o noktada bir saldırıya uğruyor."

Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonun, ivedilikle başlaması gerektiğini dile getiren Destici, bu konuda son sözü Türkiye Cumhuriyeti devletinin söyleyeceğini vurguladı.

Mustafa Destici, 31 Mart'taki yerel seçimin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"31 Mart, Türkiye'nin maruz bırakılmaya çalışıldığı ekonomik manipülasyonlara, döviz tehditlerine ve küresel odaklı tüm baskılara en sert şekilde vereceği cevap olacaktır. 31 Mart bir milattır, bir eşiktir, devletimizin bekası ve bu toprakların tüm değerlerinin korunması adına yapılacak önemli bir sınavdır. Bu seçimlerin ağırdan alınacak ve ihmale gelecek hiçbir tarafı yoktur. "

Destici, basın toplantısının ardından partisine katılan eski Sakarya Hendek MHP İlçe Başkanı Turgut Babaoğlu'nun da arasında olduğu yaklaşık 200 kişiye rozetlerini taktı.

Mustafa Destici ayrıca Turgut Babaoğlu'nun partisinin Hendek Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı.




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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 13:01
  1. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici

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