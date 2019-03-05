AYDIN (AA) - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "AK Parti’yle, MHP’yle 31 Mart akşamında bir dönüşümü yaşayacağız. Bu millet 15 Temmuz'da oyunu bozduğu gibi 31 Mart akşamında da bir oyunu daha bozacak." dedi.

Bakan Selçuk, Aydın'da Efeler Mahallesi ve Osman Yozgatlı Mahallesi'nde Cumhur İttifakı seçim ofislerinin açılışını gerçekleştirdi.

Burada konuşma yapan Selçuk, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle 82 milyon vatandaşı 17 yıl boyunca hep bir, beraber ve kardeş kıldıklarını, her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmak için uğraştıklarını söyledi.

Aydın'ın, demokrasinin beşiği, merhum Başbakan Adnan Menderes'in emaneti bir kent olduğuna dikkati çeken Selçuk, Aydın'ın demokrasi mücadelesinde 15 Temmuz’da milli iradeye sahip çıktığını, "İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın" inancıyla yollarına devam edip politikalarını şekillendirdiklerini belirtti.

Bakan Selçuk, 2002’den önce yoksul ve muhtaç vatandaşların kapısını çalan kimsenin olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Şu anda engelli vatandaşlarımızı, yaşlı ve muhtaç vatandaşlarımızı hane hane dolaşıyoruz. Onların ihtiyaçlarını soruyoruz. Yine şehit yakınlarımızı ve gazi yakınlarımızı. Yaşadıkları zorluklara karşılık onlara destek oluyoruz. Bu bir zihniyet dönüşümünün eseri. Bu sizlerle birlikte yola çıkmanın eseri. Aydın’da 37 bini aşkın hanede bakanlığımızdan faydalanan ailelerimiz var. Yine ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için son 16 yılda Aydın’da 2 milyar lirayı aşkın kaynak aktardık. 10 bin engelli ve yaşlımıza destek verdik. Ailelerimizi ve sizleri asla yalnız bırakmıyoruz. Biz laf değil hizmet ürettik."

Türkiye'nin ulaştığı seviyenin dünyaya örnek olduğunu aktaran Selçuk, "2002 yılında sosyal yardımlara ayrılan pay 2 milyar liraydı. Geldiğimiz noktada ise 2018 yılında 43 milyar lira sosyal yardımlara aktarıldı. 17 yılda 289 milyar lira sosyal yardımlara ayrıldı. Ekonomisi güçlü olmayan bir ülke bunu yapabilir mi? Bu rakamlar dünyada birçok ülkenin kavuşamayacağı rakamlar. Bu bir matematik işi değil, bu bir gönül işi, hizmet işi, vatandaşına hizmet götürme, vatandaşına sahip çıkma işi. Biz sadece sosyal yardımlarla da kalmıyoruz. Aydın’da 5 sosyal hizmet merkezimizle hizmetinizdeyiz." ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlerin çok önemli olduğunu belirten Selçuk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu beka için, milli karar için, cumhur için, istikrar için çok önemli bir seçim. Burada biz sizlerden tevazuyla, samimiyetle ve gayret içinde kapı kapı dolaşacağız. Sizlerle yürekleri fethedeceğiz. İnşallah hep beraber başaracağız. AK Parti’yle, MHP’yle 31 Mart akşamında bir dönüşümü yaşayacağız. Bu millet 15 Temmuz'da oyunu bozduğu gibi 31 Mart akşamında da bir oyunu daha bozacak."

Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş da 31 Mart'ın çok önemli bir gün olduğunu vurgulayarak, "Şehri emanet edeceğimiz belediye başkanlarını seçeceğiz. Belediye meclis üyelerini, muhtarları seçeceğiz ama yerel seçimlerin ötesinde bir seçim. Ülkemizin geleceği, bekası, birliği, dirliği, bütünlüğü adına çok önemli bir seçim." diye konuştu.

Programda, Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın da bir konuşma yaptı.

Bakan Selçuk, daha sonra Gevher Nesibe Sultan Derneği atölyesinde çalışan kadınları da ziyaret etti.



