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"31 Mart akşamına kadar kapı kapı dolaşacağız"

AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü:- "31 Mart akşamına kadar hiçbir partilimiz, 'Yoruldum.' demeyecek, kapı kapı dolaşacağız. Hayallerimizdeki Düzce'yi, projelerimizi, vizyonumuzu bütün hemşehrilerimize anlatacağız"

23 Şubat 2019 Cumartesi 17:25
"31 Mart akşamına kadar kapı kapı dolaşacağız"

DÜZCE (AA) - AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü, "31 Mart akşamına kadar hiçbir partilimiz, 'Yoruldum.' demeyecek, kapı kapı dolaşacağız. Hayallerimizdeki Düzce'yi, projelerimizi, vizyonumuzu bütün hemşehrilerimize anlatacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla 15 Temmuz Spor Salonunda düzenlenen proje tanıtım töreninde konuşan Özlü, yapılamayanları yapmak, kentin çehresini değiştirmek için yola çıktıklarını söyledi.

Bu maksatla çok iddialı projeler hazırladıklarını anlatan Özlü, "Siyaset projeyle, fikirle yapılır. Projesiz, fikirsiz siyaset yapılmaz. Bu şehri akıllı yönetmek için hizmetinize talibiz. Akılla yönetmek ve akıllı yönetim bizim temel prensibimiz olacak. Bütün projelerimizin özünde büyük, gelişmiş, altyapı ve üstyapı sorunlarını çözmüş bir Düzce hedefi vardır. Çevresiyle, temizliğiyle, ulaşımıyla örnek bir Düzce'yi hedefliyoruz." diye konuştu.

Belediye başkanlığı döneminde yapacağı projeleri anlatan Faruk Özlü, şehrin tüm potansiyelini üretim ve istihdam için seferber edeceklerini kaydetti.

Özlü, "Sadece çöp toplayan, temizlik yapan belediye değil, sosyal hizmetlerde, sanatta, sporda, kültürde ve çevrede göz dolduran bir belediye yönetimi oluşturacağız. Sizin başkanınız makam odasının kapısını kapatıp çayını, kahvesini içmeyecek. Sizin başkanınız eğer çay, kahve içecekse makamının kapılarını ardına kadar açıp sizlerle birlikte bunu yapacak. Sizin başkanınız sabah 9, akşam 6 mesaisi değil, 7 gün 24 saat mesai yapacak." ifadelerini kullandı.

İyi ve kötü günde her zaman vatandaşların yanında olacaklarını vurgulayan Özlü, şöyle konuştu:

"Sizin başkanınız Düzce'de taş üstüne taş bırakmayacak, bahane üretmeyecek, o taş Fizan'daysa oraya gidecek. Sizin başkanınız şeffaf, adil olacak, Allah'tan korkacak, verdiği her sözü yerine getirecek. 31 Mart akşamına kadar hiçbir partilimiz, 'Yoruldum.' demeyecek, kapı kapı dolaşacağız. Hayallerimizdeki Düzce'yi, projelerimizi, vizyonumuzu bütün hemşehrilerimize anlatacağız. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun."

- "Hep beraber gönüllere dokunacağız"

AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, 31 Mart yerel seçimlerinin birincisinin belli olduğunu, herkesin ikinciyi konuşması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Belediye işi gönül işi." dediğini hatırlatan Çakır, "Biz de diyoruz ki Düzce'de Faruk Özlü ile Cumhurbaşkanımızın bu tavsiyesini inşallah sizlerin desteğiyle yerine getireceğiz. Faruk Özlü, gönül adamı. Gönle dokunma işi onun işi. Hep beraber gönüllere dokunacağız. Biz seferden sorumluyuz, sonuçta da inşallah Allah bize zafer nasip edecek. Çünkü mazlum coğrafyanın duası oluk oluk üzerimizde." şeklinde konuştu.

Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için çalışacaklarını ifade eden Çakır, "Bizim önümüzde adam gibi adam, dünya lideri Erdoğan var. Biz ona layık olmak için çalışacağız." ifadesini kullandı.

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ise 2023 Düzcesi'ne bu salonda start vereceklerini, o nedenle çok heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Siyaseti çocukların daha iyi şekilde ve iyi bir ülkede yaşaması için yaptıklarını vurgulayan Keşir, "Biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yola çıktık. Siyaseti, teşkilatçılığı ve belediyeciliği ondan öğrendik. Biz şunu biliyoruz ki, gönüllere girmeden, gönülleri almadan oy alamayız." dedi.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin de bu uzun ince yolda birçok engellemeler, darbe girişimleri, hain planlar ve birçok hesaplarla karşılaştıklarını ifade etti.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 17:25
  1. AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü
  2. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  3. proje tanıtım töreni

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