31 Mart 2008: Mahkemesi’nin AK Parti’nin Kapatılma İddianamesini Kabul Etmesi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, AK Parti’nin ‘laikliğe aykırı fiillerin odağı hâline geldiği’ gerekçesiyle kapatılması ve Başbakan Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, şimdiki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dâhil 71 kişinin 5 yıl süre ile siyasetten uzaklaştırılması talebiyle iddianame hazırladı. Anayasa Mahkemesi iddianameyi 31 Mart 2008 günü kabul etti.





Kapatma iddianamesinde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı döneminde Sabih Kanadoğlu tarafından 2002’de AKP hakkında açılan bir kapatma davasının sonucunun henüz açıklanmadığı, yasa değişikliği ile bu davaya konu SPY’nin 104’üncü maddesindeki yaptırımın devlet yardımından yoksunluğa dönüştürüldüğü belirtildi. İddianamede laikliğe karşı modelin partinin programında değil eylem ve söylemlerinde görüldüğü kaydedildi.





İddianamede, AKP’nin 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulduğu belirtilirken, “Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce Refah Partisi’nde siyaset yaparken, bu parti listesinden beş yıl süre için 1994 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiş, ancak 06.12.1997 tarihinde Siirt’te yaptığı konuşma nedeniyle halkı din ayrımı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek suçundan on ay hapis cezasına mahkûm edilmiştir. Bu mahkûmiyeti nedeniyle 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 11 nci maddesi gereğince siyasi parti kurucusu (veya üyesi) olmasına yasal engel bulunmasına rağmen, Adalet ve Kalkınma Partisi’nde kurucu üye olmuş ve bilahare partinin genel başkanı seçilmiştir” denildi.





Darbeciler, AK Parti’nin kapatılması için dava açtırma sürecinin ardından partinin kapatılma sonrası hesaplamaları içine girmişlerdi. 367 tezinin mimarı Yargıtay eski Başsavcısı “Sabih Kanadoğlu’nu kurulacak yeni laik partinin başına getirmek istedikleri bunun için Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay ile Türk Metal İş Sendikası Başkanı Mustafa Özbek’in beyin jimnastiği yaptığı kayıtlara geçiyordu.”(aktifhaber:2009)

31 Mart 2019: Yerel Seçimlerin Yapılması

Türkiye, yerel yöneticileri seçmek için sandığa gitti. Seçimlerde 43 milyon 651 bin 815 kişi oy kullandı. Katılım oranı yüzde 83,99 olarak hesaplandı.





AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı yüzde 51,74 oy oranıyla seçimi önde tamamladı. CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 37,64'te kaldı.

Millet İttifakı adaylarından Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da az farkla kazanırken, AK Parti ve MHP sonuçlara itiraz etti. Mansur Yavaş ise Ankara’nın yeni belediye başkanı oldu.







31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, yaklaşık 57 milyon 94 bin seçmen oy kullandı. Ak Parti %44, CHP %30, İyi Parti,% 7.45, MHP % 7.31, HDP % 4.24, SP % 2.71 oy almıştı.

İstanbul’da Ekrem İmamoğlu CHP 4.163.188 oy ile %48,79 oranında oy alırken, AK Parti’nin adayı Binali Yıldırım 4.139.352 oy ile %48,51 oranında oy almıştı.





Başkent Ankara’da ise sonuçlar şöyle cereyan etmişti:Mansur Yavaş CHP 1.659.503 OY %50,90 Mehmet Özhaseki AK Parti 1.535.756 OY %47,10





31 Mart Vakası

31 Mart Vakası (Kalkışması, İsyanı, Ayaklanması, Olayı yahut Hadisesi), II. Meşrutiyet'in ilanından sonra İstanbul'da yönetime karşı yapılmış büyük bir ayaklanma ve darbe teşebbüsüdür. Rumî Takvim'e göre 31 Mart 1325'te (13 Nisan 1909) başladığı için bu adla anılmıştır.





Vakası (Kalkışması, İsyanı, Ayaklanması,yahut Hadisesi), II. Meşrutiyet'in ilanından sonra İstanbul'da yönetime karşı yapılmış büyük bir ayaklanma ve darbe teşebbüsüdür. Rumî Takvim'e göre1325'te (13 Nisan 1909) başladığı için bu adla anılmıştır.