0553 313 94 23

"3+1 eğitim sistemi, öğrencileri meslek hayatlarına hazırlıyor"

Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu:- "Meslek yüksekokullarında uygulanan 3+1 eğitim sistemi, öğrencileri meslek hayatlarına en iyi şekilde hazırlıyor" - "Bu eğitim modeliyle öğrencilerimiz teorik eğitimlerinin yanı sıra pratik eğitim anlamında bir dönem yani 6 ay boyunca bölümleriyle ilgili fabrika veya kurumlarda çalışıyorlar. Böylelikle ileride mesleklerini yapacakları yerlerde, çalışmalarını devam ettiriyorlar. Bu, öğrenciler için ciddi bir açılım ve tecrübe"

24 Mayıs 2019 Cuma 13:36
"3+1 eğitim sistemi, öğrencileri meslek hayatlarına hazırlıyor"

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, meslek yüksekokullarında uygulanan 3+1 eğitim sisteminin, öğrencileri meslek hayatlarına en iyi şekilde hazırladığını söyledi.

TÜ Arda Meslek Yüksekokulu'ndaki 4 bölümden mezun olan 71 öğrenci için Balkan Kongre Merkezi'nde tören düzenlendi.

Törende konuşan Rektör Tabakoğlu, 3+1 sistemi kapsamında meslek yüksekokullarında eğitim gören öğrencilerin bir dönem boyunca aldıkları pratik eğitimin öğrencilere katkı sağladığını dile getirdi.

3+1 eğitim sistemiyle öğrencilerin bir dönem ilgili meslek kuruluşlarında çalışarak pratik eğitim aldıklarını ifade eden Tabakoğlu, "Meslek yüksekokullarında uygulanan 3+1 eğitim sistemi, öğrencileri meslek hayatlarına en iyi şekilde hazırlıyor. Bu sistem çok önemli. Bu eğitim modeliyle öğrencilerimiz teorik eğitimlerinin yanı sıra pratik eğitim anlamında, bir dönem yani 6 ay boyunca bölümleriyle ilgili fabrika veya kurumlarda çalışıyorlar. Böylelikle ileride mesleklerini yapacakları yerlerde, çalışmalarını devam ettiriyorlar. Bu, öğrenciler için ciddi bir açılım ve tecrübe. Bu sayede çok başarılı olacaklarını biliyorum." şeklinde konuştu.

TÜ Arda Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Yeşim Yeşiloğlu da okulda öğrenim gören öğrencilere hem teorik hem de pratik alanda kaliteli eğitim verdiklerini belirterek, mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Mezun öğrenciler adına konuşan okul birincisi Aycan Ortak ise mezuniyet sevinci yaşadıklarını dile getirdi.

Tören, dereceye giren öğrencilere belgelerinin verilmesi, meslek andının okunması ve kep atılmasıyla sona erdi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 13:36
  1. katkı
  2. meslek
  3. Mezuniyet
  4. pratik eğitim
  5. Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pakistan’da cami patlamasında ölenlerin sayısı 3’e çıktı
    1. Pakistan’da cami patlamasında..
    2. Başkan Bıyık, kendisini ziyaret eden..
    3. İstanbul’da kaçak elektronik sigara..
    4. Başkan Kocaman, “İyi günde kötü günde..
    5. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı..
    6. Seyyid Kutbiddin'in sanduka örtüsü..
    7. Japonya'da iki kavun 278 bin liraya..
    8. Adana’da tarla balıkçılığı kazandıracak
    9. Avusturya Büyükelçisi Tilly’den Vali..
    10. Botanik’te sıfır atık etkinliği
    11. Limonlu’ya pazar yeri
    12. Hafızlar Kur’an ziyafeti sundu
    13. Anaokulu öğrencileri Okul Dışarıda..
    14. Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku!
    15. Düğünlerde silah atma olaylarına..
    16. Vali Arslantaş’tan, Kemah belediye..
    17. Elazığ merkezli 4 ilde sanal bahis..
    18. Ortopedi Servisinde Kütüphane kuruldu
    19. Ramazan ayında çiğköfte satışları arttı
    20. Vali Memiş basın mensupları ile iftar..
    21. 30 yıllık okul ilk kez kanalizasyon..
    22. Borsa ilk yarıda yükseldi
    23. "Süper Lig'i çok istiyoruz"
    24. ANALİZ - İran-ABD gerilimi:..
    25. Serbest piyasada altın fiyatları
    26. Kayseri’de uyuşturucu operasyonları:..
    27. "3+1 eğitim sistemi, öğrencileri..
    28. Develi Adliyesi Çalışanları İftarda..
    29. Nijerya'da 140 ayrılıkçı gözaltına..
    30. Doğu illeri için kuvvetli rüzgar..
    Binali Yıldırım'dan Saadet Partisi bombası!
    Binali Yıldırım'dan Saadet Partisi bombası!
    Türkiye'nin stratejik projesini engellemek için para yağdırmışlar
    Türkiye'nin stratejik projesini engellemek için para yağdırmışlar
    Metin Külünk'ün başlattığı 'İstanbul Hareket'i büyüyor
    Metin Külünk'ün başlattığı 'İstanbul Hareket'i büyüyor
    Bakanlık duyurdu! 1500 yıl yetecek rezerv bulundu
    Bakanlık duyurdu! 1500 yıl yetecek rezerv bulundu
    Türkiye ile Çin arasında dev anlaşma!
    Türkiye ile Çin arasında dev anlaşma!

    Günün Karikatürü

    24 Mayıs 2019
    Saadet Partisi 23 Haziran seçimlerine neden giriyor? İstanbul adayı açıkladı
    Saadet Partisi 23 Haziran seçimlerine neden giriyor? İstanbul adayı açıkladı
    Kriz büyüyor! 'ABD bunu bilsin' deyip resti çekti
    Kriz büyüyor! 'ABD bunu bilsin' deyip resti çekti