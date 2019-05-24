"3+1 eğitim sistemi, öğrencileri meslek hayatlarına hazırlıyor"

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, meslek yüksekokullarında uygulanan 3+1 eğitim sisteminin, öğrencileri meslek hayatlarına en iyi şekilde hazırladığını söyledi.

TÜ Arda Meslek Yüksekokulu'ndaki 4 bölümden mezun olan 71 öğrenci için Balkan Kongre Merkezi'nde tören düzenlendi.

Törende konuşan Rektör Tabakoğlu, 3+1 sistemi kapsamında meslek yüksekokullarında eğitim gören öğrencilerin bir dönem boyunca aldıkları pratik eğitimin öğrencilere katkı sağladığını dile getirdi.

3+1 eğitim sistemiyle öğrencilerin bir dönem ilgili meslek kuruluşlarında çalışarak pratik eğitim aldıklarını ifade eden Tabakoğlu, "Meslek yüksekokullarında uygulanan 3+1 eğitim sistemi, öğrencileri meslek hayatlarına en iyi şekilde hazırlıyor. Bu sistem çok önemli. Bu eğitim modeliyle öğrencilerimiz teorik eğitimlerinin yanı sıra pratik eğitim anlamında, bir dönem yani 6 ay boyunca bölümleriyle ilgili fabrika veya kurumlarda çalışıyorlar. Böylelikle ileride mesleklerini yapacakları yerlerde, çalışmalarını devam ettiriyorlar. Bu, öğrenciler için ciddi bir açılım ve tecrübe. Bu sayede çok başarılı olacaklarını biliyorum." şeklinde konuştu.

TÜ Arda Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Yeşim Yeşiloğlu da okulda öğrenim gören öğrencilere hem teorik hem de pratik alanda kaliteli eğitim verdiklerini belirterek, mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Mezun öğrenciler adına konuşan okul birincisi Aycan Ortak ise mezuniyet sevinci yaşadıklarını dile getirdi.

Tören, dereceye giren öğrencilere belgelerinin verilmesi, meslek andının okunması ve kep atılmasıyla sona erdi.



