31. Çurispil Yaylası Efkari Aşıklar Şenliği ve Karakucak Güreşleri Festivali sona erdi

Artvin’de bu yıl 31’incisi düzenlenen Çurispil Yaylası Efkari Aşıklar Şenliği ve Karakucak Güreşleri Festivali sona erdi.

Ardanuç Kaymakamlığı ve Ardanuç Belediyesi tarafından ilçeye bağlı Konaklı köyü sınırları içinde yer alan 1600 rakımlı Çurispil Yaylası’nda düzenlenen festival renkli görüntülere sahne oldu. Artvin ve çevre illerden 52 sporcunun katılımıyla 8 kategoride yapılan karakucak güreşlerinin başpehlivanı finalde Rize Çaykurspor Kulübünden İlker Sönmez’i yenen Yusufeli Belediyesi adına güreşen Fatih Çelik oldu. Toplam 16 bin lira ödül dağıtılan güreşlerde başpehlivan 4 bin lirayla ödüllendirildi. Güreşlerin diğer kategorileri olan 55 kiloda Orhan Aydın, 60 kiloda Ahmet Sücü, 65 kiloda Bilal Çakmak, 70 kiloda Abdi Zurnacı, 75 kiloda Oğuzhan Demir, 80 kiloda Erkan Ergen, 90 kiloda Mehmet Tüylü birinci oldu. Güreşlere Erzurum’dan katılan Ziya Çakmak ve Bilal Çakmak isimli kardeşlerin 65 kilonun finalindeki kıyasıya mücadelesi izleyenlerden büyük alkış aldı. Güreşler sonrası dereceye giren güreşçilere protokol üyelerince madalya ve ödülleri takdim edildi.

Güreşler sonrasında ilçede Ardanuç Belediyesi ile İstanbul Kadıköy Belediyesi Suadiye Gönülleri topluluğunun işbirliğiyle ilçede düzenlenen yaz kampına katılan öğrencilerce hazırlanan halk dansları gösterisi izleyicilerin beğenisini topladı. Festival için bölgeye gelen bazı vatandaşlar güreşleri takip ederken, bazıları da ormanlık alanda yürüyüş yaparak doğanın ve temiz havanın keyfini çıkardı. Festival güreşler sonrası çalan müzik eşliğinde oynanan horon ve konserlerle sona erdi.

Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir, 31. kez yaptıkları festivalin çok güzel bir ortam ve atmosferde yapıldığını kaydederek, “Festivalime il dışından gelen çok sayıda misafirimiz var. Ardanuç küçük bir ilçe. Nüfusumuz büyük yüzde 70’i ülkemizin değişik yerlerine göç etmiş. Bu festivallerimiz gurbetteki insanlarımızın buluşma, bir araya gelip kaynaşma hasret giderme vesilesi. İnsanlarımız tatillerini festival tarihlerine göre yapıyor. Bizde elimizden geldiğince güzel bir organizasyon yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Ardanuç’ta özellikle yaz aylarında festivallerin yoğunlaştığını vurgulayan Demir, bu festivallerin birlik, beraberlik ve kardeşliği pekiştirmesinin yanında, ilçe ekonomik bir hareketlilikte kazandırdığını dile getirdi.

Festivale Ardanuç Kaymakamı Muhammet Furkan Sancaktutar, Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar, Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek, Kadiköy ve Beylikdüzü Belediye Meclis üyeleri ile çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.