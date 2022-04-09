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Avrupa 31 bin Mariupol'lu sivil, Rusya'ya götürüldü
Avrupa

31 bin Mariupol'lu sivil, Rusya'ya götürüldü

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Mariupol Belediye Başkanı Boyçenko'dan sivillerle ilgili bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 00:22:00 -
31 bin Mariupol'lu sivil, Rusya'ya götürüldü

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Boyçenko, 31 bin Mariupollu sivilin Rus güçleri tarafından zorla Rusya’ya götürüldüğünü belirtti.

Rusya-Ukrayna savaşında sivillerin yaşadıkları tüm dünyanın gündeminde. Son olarak Rusların abluka altında tuttukları Mariupol ile ilgili Mariupol belediye başkanı Vadim Boyçenko tarafından dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Boyçenko, yerel bir televizyona yaptığı açıklamada, 31 bin Mariupollu sivilin Rus güçlerince zorla Rusya’ya veya sözde “Donetsk Halk Cumhuriyeti"ne götürüldüğünü dile getirerek, ellerinde zorla götürülen insanların doğrulanmış listesinin bulunduğunu belirtti.

"Zorla belge imzalatılıyor"

Bu insanların orada çeşitli aşağılamalara maruz kaldığını kaydeden Boyçenko, Rus yetkililerin onlara sert davrandığını, onların parmak izlerinin alındığını ve zorla onlara çeşitli belgelerin imzalatıldığını söyledi.

Boyçenko, ayrıca Mariupol bölgesinde sadece Berdyansk-Zaporijya insani koridorunun çalıştığını ve insanların bu güzergah üzerinden güvenli bölgelere tahliye edildiğini ifade ederek, şimdiye kadar söz konusu koridordan 95 bin Mariupollu sivilin Zaporijya’ya götürüldüğünü sözlerine ekledi.

Rusya'nın saldırılarının devam ettiği Mariupol'daki sivillerin Ukrayna'nın güvenli bölgelerine götürülmesinde çeşitli zorluklar yaşanırken, sivilleri tahliye edecek konvoylara Rus güçleri farklı engeller çıkartıyor.

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