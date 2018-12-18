31 Aralık okullar tatil mi, 31 Aralık hangi gün? Yılbaşı tatili kaç gün olacak?

Yılbaşına sayılı günler kaldı. Miladi takvime göre yıl başı 1 Ocak kabul edilmekte. Yılbaşının resmi olarak tatil olmasıyla birlikte vatandaşlar 31 Aralık hangi gün? 31 Aralık tatil olacak mi? 31 Aralık tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün olacak? 31 Aralık’ta yarım gün mü tatil olacak? soruları şu aralar en çok aranan kelimelerin başında gelmekte. İşte Yılbaşı tatiline ilişkin son dakika gelişmeleri…

Bir yılın daha sonuna gelmekteyiz. İnsanlar olarak ömürden geçen bir yılın muhasebesini yapmak gerekmektedir. Ömürden giden bir yılda neler yaptım? Neler yapmak istedim ancak yapamadım? Yeni yılda neler yapmalıyım? Bir kul olarak görevlerimi bir yıl içinde ne kadarını yaptım? Sorularının cevabını kişi kendine sormalı. Miladi olarak yılbaşı 1 Ocak’ta başlar. Bu yıl yılbaşı ne zaman olacak? Yılbaşı hangi güne denk geliyor? Yılbaşında kaç gün tatil olacak? 31 Aralık hangi gün? 31 Aralık tatil mi? İşte yılbaşı tatiline ilişkin son gelişmeler.

31 Aralık'ta okullar tatil mi?

31 Aralık Pazartesi günü için yarım gün mü olacak soruları gündemde yer almaya devam ediyor. 1 Ocak Salı gününün yılbaşı dolayısıyla tatil olması nedeniyle hafta sonu iznini 31 Aralık Pazartesi gününü de birleştirerek 4 güne çıkarmak istemesi, akıllara 31 Aralık Pazartesi günü tatil mi sorusunu getirdi. MEB'den okulların tatil olmasına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

31 Aralık Pazartesi yarım gün tatil mi?

Yılbaşı tatili her yıl olduğu gibi 31 Aralık akşamı başlayıp 1 Ocak akşamı sona erecek. Bu yıl 31 Aralık tarihinin pazartesi gününe denk geliyor ve o gün de resmi tatil olarak sayılmayacak.

2019 yılı tatilleri ne zaman ve kaç gün olacak?

- 23 Nisan Salı güne denk geliyor.

- 1 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor

- 19 Mayıs Pazar gününe denk gelmekte

- Ramazan Bayramı (Arefe 3 Haziran) Bayram 1. Günü 4 Haziran Salı gününe denk gelmekte

- 15 Temmuz Pazartesi gününe denk gelmekte

- Kurban Bayramı 10 Ağustos Arefe 11 Ağustos Perşembe bayramın 1. Günü

- 29 Ekim Salı gününe denk gelmekte