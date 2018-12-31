Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA- İslam alemi 1 Ocak 630 yılında Mekke'nin fethedilmesinin coşkusunu yaşamaya hazırlanıyor. Türkiye'de bir yandan Hristiyan adeti yılbaşı hazırlıkları devam ederken, Müslümanlar için bugün çok daha farklı bir anlam taşıyor. Kıblemiz Kâbe'nin bulunduğu kutsal belde Mekke'nin fethinin üzerinden tam 1388 sene geçti. Bu gece bir yanda yılbaşı adı ile yapılacak kutlama rezaletleri yaşanırken, diğer yanda da yurdun dört bir köşesinde Müslümanlar tarafından fetih coşkusu yaşanacak.

Akit Soruyor ekibi bugün Ankaralılara; "31 Aralık sizin için ne anlam ifade ediyor sorusunu" yöneltti. Mikrofon uzattığımız Başkentliler Müslümanlar için özel olan bu gecede Kur'an-ı Kerim okuyarak dua ve ibadetlerle vakit geçireceklerini ifade ettiler:



"Bu gece yeni bir yıla giriş ile birlikte Mekke'nin fetih yıldönümü. Bu geceyi Kur'an-ı Kerim okuyup bolca salavat çekerek geçireceğiz"